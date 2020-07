Slovenija bo drago plačala, če ne bo stopila v korak s časom in bolje izkoristila obnovljivih virov energije, opozarjajo v Greenpeace. V Sloveniji namreč iz sončne in vetrne energije pridobivamo le dva odstotka naše elektrike, s čimer se uvrščamo na rep evropskih držav. Medtem pa so obnovljivi viri prvič v zgodovini postali osrednji vir električne energije v Evropski uniji.

"Svet gre naprej, Slovenija pa je obtičala nekje leta 1986. Zdi se, da naš okoljsko-energetski minister Vizjak tako še vedno misli, da energetski sistemi temeljijo na premogu, jedrski in vodni energiji. Vse kar slišimo so zastarele in neprimerne ideje za popolnoma nove probleme in čase. Drago bomo plačali, če ne bomo stopili v korak s časom in izkoristili priložnosti, ki jih nove tehnologije kot sta sončna in vetrna ponujajo za učinkovito zaustavljanje globalnega segrevanja in demokratizacijo energetike," je ugotovitve raziskave, ki jo je opravila londonska ustanova Ember, komentirala Katja Huš, predstavnica Greenpeace Slovenija. Slovenija namreč "čepi" na repu evropskih držav po tem, kako uspešno izkoriščamo nove obnovljive tehnologije. Le okoli dva odstotka električne energije, ki jo proizvedemo v Sloveniji, namreč pridobivamo iz sonca in vetra. "Večji delež sončne in vetrne energije kot Slovenija nimajo le evropske ekonomske velesile kot je Nemčija ali "sončne države" kot je Španija, temveč tudi Češka, Madžarska, Bolgarija, celo premogovni mastadont Poljska. Takšnemu zaostanku Slovenije smo priča kljub velikem potencialu, ki obstaja," je opozorila Huševa. Inšitut Jožefa Stefana je sicer v svojem poročilu o potencialu sončnih elektrarn na strehah objektov v Sloveniji do leta 2050 ocenil, da je tehnični potencial sončnih elektrarn v Sloveniji okoli 27 TWh letno, kar je skoraj dvakrat toliko, kot trenutno proizvedemo sončne energije.

icon-expand Obnovljivi viri električne energije FOTO: Dreamstime

Prvič v zgodovini v Evropi proizvedli več električne energije iz obnovljivih virov kot iz fosilnih goriv Sicer pa poročilo raziskovalne ustanove Ember, ki so ga objavili prejšnji teden, ugotavlja, da smo v prvih šestih mesecih letošnjega leta v Evropi prvič v zgodovini proizvedli več električne energije iz obnovljivih virov energije (40 odstotkov) kot iz fosilnih goriv (34 odstotkov). Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je tako v uniji zrastla za 11 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani, proizvodnja iz fosilnih goriv pa upadla za 18 odstotkov. Čeprav med obnovljive vire štejemo vetrno, sončno, hidro in bioenergijo, gre največ zaslug predvsem sončni in vetrni energiji.

Padec proizvodnje električne energije iz fosilnih gorive je ob porastu obnovljivih virov tudi posledica manjšega povpraševanja po elektriki zaradi pandemije covida-19. Posledično so se izpusti ogljikovega dioksida v EU v prvem polletju zmanjšali za okoli 23 odstotkov.