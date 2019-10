Svet jeseniške bolnišnice za direktorja izbral Tomaža Glažarja

Kot je po seji povedal predsednik sveta zavoda Matevž Lakota z ministrstva za zdravje, je na tajnem glasovanju Tomaž Glažar prejel večino od sedmih glasov svetnikov. Kot je pojasnil, jih je med drugim prepričal z dolgoletnimi izkušnjami v zdravstvu in svojim predhodnim delovanjem na ministrstvu.

Glažar bo za direktorja imenovan za določen čas, in sicer za mandatno obdobje štirih let.

Kar zadeva njegov program dela in vizije za nadaljnji razvoj bolnišnice, je Glažar po besedah Lakote že v pisni dokumentaciji in na predstavitvi povedal, da želi nadaljevati začrtane investicije v jeseniški bolnišnici, vključno z energetsko sanacijo. Prav tako želi v dobro javnega zdravstvenega zavoda nadaljevati odškodninske tožbe, ki jih je začel njegov predhodnik.

Sklep o imenovanju bo stopil v veljavo z dnem pridobitve vladnega soglasja k imenovanju. Do takrat na čelu bolnišnice ostaja v. d. direktorice Anja Jovanovič Kunstelj, ki bolnišnico vodi od avgustovskega odhoda prejšnjega direktorja Janeza Poklukarja na mesto direktorja ljubljanskega kliničnega centra.

Glažar, ki je magister ekonomskih znanosti, ima na področju zdravstva dolgoletne izkušnje. Med drugim je bil predsednik sveta UKC Ljubljana. Leta 2017 je na ministrstvu za zdravje napovedal tudi organizacijsko pripojitev Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj k Splošni bolnišnici Jesenice. Združitev bolnišnic bi bila lahko še vedno aktualna, saj mora ministrstvo najti dolgoročno finančno vzdržno rešitev za kranjsko porodnišnico.

Drugi kandidat za direktorja jeseniške bolnišnice je bil nekdanji direktor Gasilsko-reševalne službe Kranj Tomaž Krišelj, ki se je prav tako kot Glažar svetu zavoda predstavil na seji prejšnji teden, tretja kandidatka, ki jo je svet zavoda od štirih prijavljenih na razpis za direktorja povabil na predstavitev, pa je od kandidature odstopila.