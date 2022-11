Predsednika republike je ob polaganju venca spremljala državna delegacija, v kateri so bili predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca , podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Meira Hot , ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar, načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije mag. Boštjan Lindav .

V ceremonialu so sodelovali Garda Slovenske vojske, kvintet trobil Policijskega orkestra in kvartet pevcev Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v sestavi Matej Avbelj, Peter Grdadolnik, Martin Kozjek in Blaž Stajnko.

"Pet let mineva, od kar ta spomenik nagovarja vse Slovence in Slovenke k spravi. Upam, da bo ta spomenik k spravi nagovarjal bodoče Slovenke in Slovence, da bomo razumeli, da se vojne in z njimi povezani dogodki nikoli več ne smejo zgoditi. Da smo zavezani k miru, mirnemu reševanju sporov in medsebojnemu spoštovanju," je dejal Borut Pahor.

"Svet lahko zgradimo brez sovraštva, sovražnega govora, brez neprijaznosti in nestrpnosti," je zaključil.