Svet Levice podprl vložitev konstruktivne nezaupnice s kandidatom za mandatarja Erjavcem

Svet stranke Levica je podprl vložitev konstruktivne nezaupnice s predlaganim kandidatom za mandatarja za sestavo nove vlade Karlom Erjavcem, so sporočili iz stranke. Opozicijske LMŠ, SD in SAB, ki so poleg Levice vključene v KUL, so Erjavčevo kandidaturo že podprle. Erjavec je vložitev konstruktivne nezaupnice napovedal za 15. januar.

Predsednik DeSUS in potencialni kandidat za mandatarja nove vlade Karl Erjavec pričakuje, da bodo konstruktivno nezaupnico podprli s 43 poslanskimi podpisi ter da bi se v tem času nadaljevali neformalni pogovori s predstavniki SMC. Ta je sicer podporo Erjavcu odrekla. Erjavec je po torkovem sestanku s strankami KUL sporočil, da bodo imeli prihodnji torek sestanek s poslansko skupino DeSUS, kjer pričakuje tudi podpise štirih strankinih poslancev pod nezaupnico vladi Janeza Janše. Ti poslanci sicer vse od izstopa DeSUS iz koalicije molčijo. Tako je nekaj ugibanj, kakšen odnos do Janševe vlade bi lahko zavzeli, če do nove vlade ne bi prišlo. Predsednik koalicijske NSi Matej Tonin je danes ocenil, da ima vladna koalicija po odhodu stranke DeSUS trdnih 47 poslanskih glasov. S poslanci, ki so pripravljeni sodelovati s koalicijo, bodo po njegovih navedbah podpisali posebne sporazume o sodelovanju.