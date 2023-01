Svet manj varen in zelo skorumpiran: Sloveniji najnižji rezultat doslej

V letošnjem poročilu Transparency International poziva vlade, da dajo prednost protikorupcijskim zavezam, okrepijo sisteme nadzora in spodbujanje delitve oblasti, vzdržujejo pravice do dostopa javnosti do informacij in omejijo zasebni vpliv, da bi se končno znebili korupcije v svetu – in nasilja, ki ga prinaša. Ter da odprejo prostor za vključevanje javnosti - od aktivistov, lastnikov podjetij do marginaliziranih skupnosti in mladih - v odločanje, da pomagajo izkoreniniti korupcijo in pripomorejo k varnejšemu svetu za vse.

Južni Sudan, Sirija in Somalija, ki so vse vpletene v dolgotrajne konflikte, ostajajo na dnu CPI. 26 držav – med njimi Združeno kraljestvo, Katar in Gvatemala – je letos na zgodovinsko najnižji ravni. Žal se z dosežkom ne more pohvaliti niti Slovenija.

Na vrhu indeksa je letos Danska, sledita Finska in Nova Zelandija. Močne demokratične institucije in spoštovanje človekovih pravic uvrščajo te države tudi med najbolj miroljubne na svetu glede na Global Peace Index.

CPI sicer razvršča 180 držav in ozemelj glede na njihovo zaznano stopnjo korupcije v javnem sektorju na lestvici od nič (zelo koruptivno) do 100 (zelo transparentno).

"Korupcija je naredila naš svet bolj nevaren. Ker vladam skupaj ni uspelo doseči napredka proti njej, spodbujajo sedanji porast nasilja in konfliktov – in ogrožajo ljudi. Edini izhod je, da države opravijo trdo delo in izkoreninijo korupcijo na vseh ravneh, da zagotovijo, da vlade delujejo za vse ljudi, ne le za nekaj elit," ob tem pravi Delia Ferreira Rubio , predsednica Transparency International je dejala.

Slaba novica je tudi, da glede na Global Peace Index svet postaja vse manj miren kraj. Kar ni presenetljivo, saj obstaja jasna povezava med tem nasiljem in korupcijo. Vlade, ki jih ovira korupcija, niso zmožne zaščititi ljudi, medtem ko se javno nezadovoljstvo tam bolj verjetno spremeni v nasilje. Ta začarani krog vpliva na vse države - od Južnega Sudana do Brazilije.

Skoraj tretjina držav v zahodni Evropi in EU je letos dosegla zgodovinsko nizke rezultate, med njimi Slovenija, opozarjajo v TI Slovenija.

Z oceno 56/100 smo dosegli zgodovinsko najnižji rezultat. V 10 letih smo nazadovali za skupno 5 točk in ostajamo občutno oddaljeni od povprečja EU. Povprečna ocena Indeksa držav članic je 64, povprečna ocena držav OECD pa 67.

"Ugotovitve letošnjega indeksa zaznave korupcije so zelo zaskrbljujoče in v Transparency International Slovenia menimo, da se bo, v kolikor vsakokratni odločevalci še naprej ne bodo izvajali ničelne tolerance do korupcije, trend nadaljeval. Vsaj posameznik lahko doprinese svoj del k večji integriteti v družbi tudi s tem, da zahteva to ničelno toleranco od odločevalcev," je povedala Neža Grasselli, predsednica TI Slovenia.

Izpostavila je, da vlada sicer poudarja, da namerava v ospredje postaviti preprečevanje korupcije: "Vendar za obrnitev negativnega trenda ne zadoščajo zgolj izjave na načelni ravni, ampak so potrebni tudi konkretni koraki. Medtem ko pozdravljamo napovedano prenovo 19 let stare Resolucije za preprečevanje korupcije v Sloveniji, hkrati opozarjamo, da je potrebno za kakovostno prenovo resolucije k prenovi pristopiti sistematično. Obenem izhajati iz že narejenih analiz oziroma analize, kjer te še ne obstajajo, narediti in na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja in primerov dobrih praks identificirati pomanjkljivosti in jih nasloviti na ustrezen način. Tudi v vmesnem času pa je nujno delati na izboljšanju izvajanja že obstoječih predpisov in programov na lokalni in nacionalni ravni."