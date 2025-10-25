Svetli način
Slovenija

Svet na dolgi rok postaja vse manj religiozen

Ljubljana, 25. 10. 2025 14.45 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Tibor Rutar
Komentarji
28

Klasični sociologi, kot sta Karl Marx in Max Weber, so si predstavljali, da bodo ljudje z napredovanjem moderne družbe vse bolj opuščali svojo vero v boga (ali bogove), nadnaravne in podobne nepreverljive sile. Svet naj bi se zaradi znanosti, izobrazbe in tehnoloških sprememb postopoma sekulariziral. Stoletje in pol po tej napovedi se vsaj na prvi pogled zdi, da religija ostaja precej močnejša od predvidevanj.

Nekatere meritve celo kažejo, da danes svet ostaja enako religiozen, kot je bil pred 30 leti. Podatki iz World Values Survey, ki ljudi sprašuje o tem, kako pomembna je zanje vera v boga, kako redno hodijo k verskim obredom in ali se opredeljujejo za religiozne, kažejo zelo skromne spremembe. Vsaj tako se zdi, če vzamemo naivno povprečje za vse države skupaj.

Toda resnica je bolj zapletena. Nedavna raziskava, ki je bila objavljena v eni od revij pod okriljem Nature, opozarja, da natančnejši pogled razkriva usihanje religije v mnogo državah. To lahko zaznamo, če razmišljamo o sekularizaciji kot nečem, kar se dogaja prek generacijskih zamenjav in v predvidljivem zaporedju, v katerem se najprej zmanjša sodelovanje v ritualih, nato prepričanje o pomembnosti vere in šele na koncu izstop iz religije.

Kje naletimo na generacijski razkorak?

Raziskovalci s pomočjo različnih podatkov za več kot 100 držav v preteklih desetletjih najprej pokažejo, da so danes mladi skoraj povsod manj verni kot starejši. To velja tako v že precej sekulariziranih državah kot tudi v še vedno močno religioznih družbah. Pri slednjih obstaja generacijski razkorak bolj ali manj samo glede verske participacije (udeleževanja obredov).

V družbah, ki so nekje na sredini med sekularnostjo in religioznostjo, se generacijski razkorak kaže pri vseh treh merah (udeležba, pomembnost in pripadnost). V najbolj sekularnih državah se generacije razlikujejo zgolj še glede pripadnosti, saj so v ostalih vidikih na istem – sekularizirani.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus političnega think tanka, Inštituta za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Raziskovalci so odkrili, da to sekularizacijsko zaporedje (udeležba-pomembnost-pripadnost) velja tako za mlade kot starejše. Pri obojih najprej upade udeležba, nato pomembnost in šele na koncu pripadnost. Zaporedje lahko opazimo na vseh celinah, a v različnih fazah. Afrika je šele na začetku svoje sekularizacijske poti. Generacijski razkorak je že jasno viden za udeležbo, za pomembnost se šele nakazuje, pripadnost pa ostaja visoka pri mladih in starejših. Evropa je v kasnejši fazi: udeležba in pomembnost sta precej nizki za vse, upadati pa je začela tudi pripadnost.

Pomembna izjema pri vsem tem je vzhodni postsocialistični svet, torej družbe, kot so Srbija, Rusija in Gruzija. Tam omenjenega sekularizacijskega zaporedja ne opažamo. Pravzaprav je včasih celo tako, da so mlajši bolj verni kot starejši. To je verjetno vsaj deloma posledica prisilne sekularizacije v času socialističnih in komunističnih diktatur, ki ji je po osamosvojitvi sledil nacionalistični in verski preporod.

Kako bi izgledala večstoletna sekularizacija?

Najzanimivejši del raziskave zadeva poskus raziskovalcev, da bi empirično prikazali svoje teoretsko razmišljanje o hipotetičnem, večstoletnem sekularizacijskem procesu, ki naj bi bil prisoten v vseh družbah. Pri tem se omejijo na podatke o sedemnajstih državah, ki smo jih zadnjih 40 let natančno spremljali skozi čas. Ker so te v različnih fazah sekularizacije, lahko z njimi prikažemo, kako naj bi izgledal večstoletni sekularizacijski proces, čeprav za nobeno od njih nimamo podatkov, ki bi segali tako daleč v zgodovino (ali prihodnost).

Analiza z le kakšno izjemo potrjuje pričakovanja raziskovalcev. Tako glede udeležbe kot tudi pomembnosti in pripadnosti različne države zasedajo "pravilna" mesta po tem, kako močno religiozne ali sekularizirane so. Še več, skoraj vse države glede na svoje mesto kažejo – skozi čas – pričakovani trend. Skozi desetletja se premikajo navzdol s približno takšnim tempom, kot je teoretsko pričakovan za njihov položaj, če drži, da se vse družbe skozi stoletja (z ekonomskim razvojem) sekularizirajo.

Oboje je razvidno na spodnjem grafikonu, ki skozi leta prikazuje delež prebivalstva, ki se udeležuje ritualov ("Participation"), vidi religijo kot pomembno ("Importance") in ima versko pripadnost ("Belonging").

Delež prebivalstva, ki se udeležuje ritualov
Delež prebivalstva, ki se udeležuje ritualov FOTO: The three stages of religious decline around the world

Nič od tega ni v nasprotju z dejstvom, ki smo ga omenili na začetku: v zadnjih nekaj desetletjih v povprečju ni bilo opaznega premika navzdol (ali navzgor) glede religije. Kot opozarjajo raziskovalci in kot namiguje njihova teorija večstoletnega procesa sekularizacije, je ta trend srednje- in predvsem dolgoročen.

Ni torej nenavadno, da v družboslovju vlada precejšnja zmeda glede sekularizacije. Ta proces je namreč precej zapleten in če ga merimo na preprost način, ga utegnemo spregledati. Šele v širši, dolgoročni perspektivi postane jasno, da je religija v večjem delu sveta resnično v zatonu.

religija svet homopolitikus vera
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SDS_je_poden
25. 10. 2025 15.30
Take informacije me veselijo. Treba je dati prostor razumu, znanosti, dejstvom, ne pa 2000+ let starim izmišljotinam.
ODGOVORI
0 0
3320.
25. 10. 2025 15.21
-2
Ravno nasprotno, vedno več ljudi se vrača Krščanstvu zaradi grožnje invazivnih religij ki niso kompatibilne z vrednotami normalnih ljudi.
ODGOVORI
2 4
Watchy
25. 10. 2025 15.22
+7
Zakaj jaz nič vernih ljudi ne poznam? Mojo mt so še silili. Drgač pa nisem še videl vernega človeka razen župnika in nun.
ODGOVORI
7 0
nora_ovca
25. 10. 2025 15.20
+1
Veliko “religioznih” se niti malo ne obnaša kot uči vera, tako da je tega še bistveno manj
ODGOVORI
2 1
nikolinormalen
25. 10. 2025 15.19
+1
Vau... kdo bi si mislil, da ima čezdalje manj ljudi navidezne prijatelje na nebu. Verske ustanove pa preimenovat v norišnice, pa smo zmagali. 😉
ODGOVORI
3 2
iskriv
25. 10. 2025 15.18
+2
Vse te religiozne marnje so izmišljotine , so pravljice za lahko noč , da bi lahko držali ljudi v pokorščini , nevednosti in izkoriščanju .
ODGOVORI
3 1
oježeš
25. 10. 2025 15.18
-1
Verovanje ni noben problem. Problem so izkoriščevalci ljudi, kateri jim verjamejo, ti pa tako delajo samo v svojo korist. Ne zanima jih za ljudi, ampak le kako jih lahko izkoristijo za svoj dobrobit. V tem je vsa težava okoli ver in verovanj. Ampak človek je že tako ustvarjen, da večina naseda manjšini, ki želi večino le izkoristiti, pa ljudje ki so pošteni zaupajo izkoriščevalcem in tudi, če se zavedajo, ne spremenijo svojega razmišljanja. Tista pokvarjena manjšina pa živi udobno, brez dela in z veliko govorjenja. Sem spadajo tako cerkveni kot politiki, med katerima ni nobene razlika, le teme so druge.
ODGOVORI
0 1
vlahov
25. 10. 2025 15.08
-6
Njegov življenjepis je pa napisan v 19. stoletju , za vir so pa gledali 11. in 12. st. vir jay Smith
ODGOVORI
0 6
Watchy
25. 10. 2025 15.11
+6
Ej ti rusofil zaostal. Preberi si napis iz jordanije, Jabal Usays
ODGOVORI
6 0
Watchy
25. 10. 2025 15.13
+4
Sej znanost pod okrilom cerkve tudi nastarejsih megalitskih gradnj ne more priznati. Tko da nabiji ti to svojem zupniku ki te vaskic po maši..
ODGOVORI
4 0
Watchy
25. 10. 2025 15.14
+4
Okriljem*
ODGOVORI
4 0
vlahov
25. 10. 2025 15.02
-4
Muhamet ni obstajal v 7.stoletju , ker tudi ime ni obstajalo. Niti Meke ni bilo. To so bajke napisane v 11 stoletju.
ODGOVORI
3 7
Watchy
25. 10. 2025 15.06
+4
Lažes muhamed je bil omenjen že leta 640. Te kamne ima vatkian. Na njih pa piše da je z zlato kočijo odpotoval v drugi svet.
ODGOVORI
7 3
Watchy
25. 10. 2025 15.07
+6
Zlatim space shipom*
ODGOVORI
7 1
Z O V
25. 10. 2025 15.08
-3
Watchy lažeš, muhamed se prvič omenja v 890 letu...
ODGOVORI
0 3
vlahov
25. 10. 2025 15.10
-3
Ime Muhamed ne obstaja v 7. stoletju . Kaj tu ni jasno. ? vir Jay Smith
ODGOVORI
0 3
vlahov
25. 10. 2025 15.11
-3
To je bil Ezekiel v Stari zavezi .
ODGOVORI
0 3
Watchy
25. 10. 2025 15.14
+1
Okriljem
ODGOVORI
1 0
oježeš
25. 10. 2025 15.20
Zakaj pa ni zlate kočije pustil ljudem, saj na onem svetu ni potreboval nobenega prevoznega sredstva.
ODGOVORI
0 0
vlahov
25. 10. 2025 15.01
+5
Vedno več starih se v slo krsti . Do Boga lahko prideš samo preko Jezusa , pravi Bog.
ODGOVORI
5 0
Mizainstol
25. 10. 2025 15.00
+5
Religije imajo svetlo prihodnost, ker je cloveska neumnost konstanta.
ODGOVORI
7 2
Watchy
25. 10. 2025 14.57
+12
So mi pa smešni muslimani k neki v kotu na tleh molijo...Ko da svet odvija v kotu.
ODGOVORI
13 1
Smo druga Švica
25. 10. 2025 14.54
+14
Ja to je plan ni pa nujno da bo uspelo.Zanima me kako boste prepričal 40mio potnikov brez meja,ki so prišli v EU širit islam in vse kontra od tega uničit.Aja to je prva faza.
ODGOVORI
14 0
Watchy
25. 10. 2025 14.53
+10
Če je vse sam insdustrija. Ljudje se pa vračajo paganismu in spoznavanju sebe. Vera te pa opere, da nikol ne spoznas sebe ampak si šuženj načel.
ODGOVORI
13 3
