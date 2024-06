Svet najhitrejših treh črk v avtomobilizmu. AMG.

Znamka AMG je v okviru ponudbe vozil Mercedes-Benz znana po najbolj športnih in dinamičnih vozilih, z vgrajeno zmogljivostjo in ekskluzivnostjo. Začetek uspešne zgodbe sega v leto 1967, ko sta Hans Werner Aufrecht in Erhard Melcher združila svojo neustavljivo strast do dirkanja in izjemnega inženirstva ter začela izdelovati mojstrovine na štirih kolesih, precej hitrejše in bolj drzne od konkurence.

Vozila Mercedes-AMG vse od takrat združujejo prefinjenost in surovo moč ter zagotavljajo neprimerljivo vozno izkušnjo. Njihovi inovativni motorji in natančno upravljanje omogočajo izjemno zmogljivost. Razkošje, udobje in adrenalin pa na novo opredelijo vožnjo najzmogljivejšega razreda.

Prostor, v katerem zmogljivost dobi povsem nov pomen. AMG Performance center.

Odločitev za preizkus in nakup vozila AMG temelji na navdušenju in strastnem odnosu do zmogljivosti. Prav temu je namenjenih približno 600 centrov AMG Performance po vsem svetu in prav v teh centrih se navdušenje znamke nad motošportom prenese na vsakega obiskovalca. Od mogočnega zvoka motorjev prek vonja usnja do nezamenljivega zunanjega oblikovanja vozil AMG. Cilj vsakega AMG Performance centra je preseči tudi najvišje standarde, saj ponuja širok nabor ekskluzivnih vozil AMG ter oživlja znamko z drugačno zasnovo razstavnih prostorov ter posebej usposobljenimi strokovnjaki, ki natančno poznajo najbolj zmogljive modele in lahko strankam omogočijo popolno izkušnjo vozil AMG. Ne glede na to, ali gre za kompaktni avtomobil, limuzino, impozanten športni terenec ali spektakularen športni avtomobil.