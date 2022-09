Svet NIJZ Gabrovcu in Erženu podelil polni mandat

Člani sveta NIJZ so na popoldanski seji opravili razgovore s kandidati za generalnega in za strokovnega direktorja. Na razpisa sta prispeli po dve prijavi, prijavila sta se tudi Ivan Eržen in Branko Gabrovec.

Po predstavitvi kandidatov je svet zavoda sprejel sklep o imenovanju Gabrovca za generalnega direktorja NIJZ in Eržena za strokovnega direktorja NIJZ za polni, petletni mandat.