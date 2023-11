Svet psihiatrične klinike poslovodstvu naročil pregled stanja o domnevnem nasilju

Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana se je danes sestal na ustanovni seji. Za predsednika sveta so izvolili Tomaža Subotiča. Svet je ob tem poslovodstvu naročil, naj do naslednje seje pripravi poročila oziroma pregled stanja glede na medijske objave za obdobje treh let, tudi o domnevnem nasilju, so sporočili s psihiatrične klinike.

Svet zavoda je poslovodstvu naročil tudi, naj "prezentira kliniko v javnosti s primeri dobre klinične prakse". Svetniki so na današnji seji za predsednika sveta soglasno izvolili Subotiča, podpredsednik pa je v skladu z zakonom postal predstavnik zaposlenih Aljoša Lapanja. Člani sveta so na seji sprejeli statut psihiatrične klinike, se seznanili s polletnim poročilom poslovanja, osnutkom poslovnika dela sveta zavoda in programom dela sveta zavoda za leto 2024. icon-expand Psihiatrična klinika Ljubljana FOTO: Bobo Razlog za spremembe sestave sveta zavoda je v zakonodajnih spremembah aktualne vlade. Nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je ob prevzemu zdravstvenega resorja napovedal profesionalizacijo svetov zdravstvenih zavodov. Pravno podlago za to je prinesel julija lani sprejeti Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti v zdravstvu. Vlada je nato oktobra v svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana za mandatno dobo štirih let kot predstavnike ustanovitelja imenovala Dragico Vrkič Kozlan, Tomaža Subotiča, Simona Zoreta in Žigo Barbariča. Kot predstavnika zavarovanca je imenovala Boruta Bogataja, kot predstavnico uporabnikov pa Niko Cigoj Kuzma. Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana se je v zadnjih mesecih soočala z očitki o nasilju nad pacienti, o katerih je konec maja poročal portal N1. Po pogovorih s pacienti, njihovimi svojci, več zaposlenimi, nekdanjimi zaposlenimi in drugimi so na portalu zapisali, da jim je več sogovornikov potrdilo, da so bili žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča. Vodstvo klinike je navedbe zavrnilo. PREBERI ŠE Dogajanje za vrati psihiatrije bo preverjal tudi Odbor ZN proti mučenju Po objavi v medijih je Policija sprožila kriminalistično preiskavo, Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pa je uvedel sistemski nadzor, a še nista zaključena.