Svet PSS Olaju predlaga razmislek o odstopu

Anton Olaj je namreč na Twitterju objavil dopis sindikata, ki so ga na nanj naslovili po torkovem protestu minuli teden. V njem so med drugim zapisali, da je za "vse ukrepe in aktivnosti" policistov na torkovem protestu odgovoren generalni direktor. Olaj je odgovoril, da ima vsakdo lahko svoje mnenje, ostro pa je zavrnil "zavajajoče navedbe o 'zgražanju nad posredovanjem policistk in policistov' in o 'upadu ugleda in dostojanstva'".

Po Olajevih besedah je šlo za poskus povzročanja slabih medsebojnih odnosov, kar je v nasprotju z določbami kolektivne pogodbe za policiste in v nasprotju z določili dveh členov kodeksa policijske etike. "Tudi pogodbe o zaposlitvi, ki zavezuje k spoštovanju kodeksa," je še dodal.

Svet sindikata zavrača "neprimeren poskus poosebljanja sindikata s predsednikom". Po njihovi oceni je Olaj zaradi uradnega dopisa sindikata povsem neupravičeno, neutemeljeno in osebno napadel predsednika sindikata Roka Cvetka. "Generalni direktor policije bi mogel in moral vedeti, da dokumenti sindikata predstavljajo akt delovanja sindikata in zato izražajo voljo in interes članstva," so navedli. Objavo generalnega direktorja Policije na Twitterju svet sindikata razume kot "nedopustno samovoljo in jemanje pravic, ki mu ne pripadajo".