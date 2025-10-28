Svet romske skupnosti: Predsednik ne bo podlegel političnim ali osebnim pritiskom

Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella - Dežnik je po incidentu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik, pozvala predsednika Sveta romske skupnosti RS Jožeka Horvata Muca k odstopu. Ocenili so, da predsednik in sestava sveta ne odražata več interesa, potreb in dostojanstva romske skupnosti.

V Svetu romske skupnosti RS so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da poziv k "takojšnjemu, brezpogojnemu in nepreklicnemu odstopu" predsednika Horvata Muca nima stvarne in pravne podlage. "Takšna zahteva je izraz parcialnih interesov posameznikov, ki ne odražajo volje večine predstavnikov romske skupnosti," so zapisali.

Poudarili so, da bo predsednik svoje delo opravljal v skladu z mandatom, ki mu je bil podeljen v zakonitem postopku, in da ne bo podlegel političnim ali osebnim pritiskom, ki niso usmerjeni v dobrobit romske skupnosti kot celote.

Predsednik sveta Horvat Muc svoje delo že vrsto let "svoje delo opravlja odgovorno, zavzeto in s polno osebno integriteto". Pod njegovim vodstvom je svet okrepil sodelovanje z ministrstvi, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in romskimi društvi, so zapisali.

Poleg tega so izpeljali številne projekte s področja izobraževanja, zaposlovanja, kulture in socialne vključenosti Romov, kar potrjuje, da svet aktivno deluje v korist romske skupnosti in ne v smeri stagnacije, kot so zapisali v zvezi.