Svet romske skupnosti: Predsednik ne bo podlegel političnim ali osebnim pritiskom

Ljubljana, 28. 10. 2025 15.46 | Posodobljeno pred 25 minutami

Svet romske skupnosti RS je v odzivu zavrnil očitke Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella - Dežnik o neodgovornem in netransparentnem delovanju. Zavzel se je za krepitev položaja romske skupnosti ter pri reševanju resnih izzivov pri romskih vprašanjih poudaril pomen sodelovanja in dialoga namesto medsebojnih obtožb in razdvojenosti.

Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella - Dežnik je po incidentu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik, pozvala predsednika Sveta romske skupnosti RS Jožeka Horvata Muca k odstopu. Ocenili so, da predsednik in sestava sveta ne odražata več interesa, potreb in dostojanstva romske skupnosti.

Jožek Horvat Muc
Jožek Horvat Muc FOTO: Bobo

V Svetu romske skupnosti RS so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da poziv k "takojšnjemu, brezpogojnemu in nepreklicnemu odstopu" predsednika Horvata Muca nima stvarne in pravne podlage. "Takšna zahteva je izraz parcialnih interesov posameznikov, ki ne odražajo volje večine predstavnikov romske skupnosti," so zapisali.

Poudarili so, da bo predsednik svoje delo opravljal v skladu z mandatom, ki mu je bil podeljen v zakonitem postopku, in da ne bo podlegel političnim ali osebnim pritiskom, ki niso usmerjeni v dobrobit romske skupnosti kot celote.

Predsednik sveta Horvat Muc svoje delo že vrsto let "svoje delo opravlja odgovorno, zavzeto in s polno osebno integriteto". Pod njegovim vodstvom je svet okrepil sodelovanje z ministrstvi, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in romskimi društvi, so zapisali.

Poleg tega so izpeljali številne projekte s področja izobraževanja, zaposlovanja, kulture in socialne vključenosti Romov, kar potrjuje, da svet aktivno deluje v korist romske skupnosti in ne v smeri stagnacije, kot so zapisali v zvezi.

Preberi še Rome skrbi kolektivno obtoževanje vseh 'zaradi dejanja, ki ga je storil posameznik'

V Svetu romske skupnosti še menijo, da takšne izjave ne prispevajo k reševanju dejanskih izzivov, temveč ustvarjajo napačen vtis o razmerah in spodkopavajo zaupanje v delo predstavniških organov."Svet romske skupnosti nasprotno deluje v duhu povezovanja, dialoga in sodelovanja med vsemi romskimi organizacijami ter si prizadeva za večjo enotnost in učinkovitost pri zastopanju skupnih interesov," so poudarili.

Svet romske skupnosti bo še naprej deloval v duhu enotnosti, spoštovanja in sodelovanja, so zatrdili. "Naš cilj ostaja krepitev položaja Romov v Sloveniji, izboljšanje življenjskih pogojev, dostop do izobraževanja, zaposlitve in kulture ter zagotavljanje enakih možnosti za vse pripadnike romske skupnosti," so navedli.

