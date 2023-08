Spremembe na RTV: Urbanija razrešen, namesto njega Andraž Pöschl

Na današnji izredni seji se je svet RTV pogovarjal o predlogu razrešitve vršilca dolžnosti direktorja Televizije Slovenija Uroša Urbanije. Kot so sporočili po seji, so se člani strinjali z upravo Sveta glede umika Urbanije s položaja in ga tako razrešil.

Urbanija se na novico še ni odzval. Ob prejemu predloga za soglasje k razrešitvi s položaja v. d. direktorja, ki ga je od vodstva prejel na dan konstituiranja uprave, pa je dejal, da je predsednik uprave Zvezdan Martić sprožil "postopek izredne odpovedi v. d. direktorja televizije", kot razlog pa navedel, da je dolgoletni pomočnici za finance marca 2023 dal nekaj pooblastil.

Kot poroča Multimedijski center RTV, so svetniki soglasje k razrešitvi podali s 15 glasovi za in brez glasu proti.

Do zbire novega direktorja v. d. Andraž Pöschl

Že pred dobrim tednom je sicer nova uprava že objavila razpise za mesta direktorjev televizije, radia in digitalnih vsebin. Kandidati pa imajo čas za prijavo do 8. septembra. Do izbire direktorja Televizije Slovenija je svet za v. d. imenoval Andraža Pöschla, dosedanjega urednika kulturnih in umetniških programov na TVS.

Nova štiričlanska uprava RTVS se je konstruirala 16. avgusta z izvolitvijo delavskega direktorja. Poleg Martića upravo sestavljajo še člana uprave Simon Kardum in Andrej Trček ter delavski direktor, tudi član uprave, Franci Pavšer.

Zaposlene je nova uprava že obvestila tudi o umiku 38 opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja in sindikate povabila na pogajanja o njihovih stavkovnih zahtevah.