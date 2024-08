Svet RTVS razrešil člana uprave Trčka

Predsednik sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Goran Forbici se je na seji sveta Andreju Trčku, ki iz osebnih razlogov ni bil prisoten, zahvalil za njegovo delo in trud. "Mandat je prevzel v težkih časih, ki so verjetno skozi leto, kar je opravljal naloge članov uprave, postajali še težji. Vem in prepričan sem, da se je pri opravljanju nalog trudil in deloval v skladu z vestjo in s tem, kar je mislil, da je najbolje za RTV," je poudaril predsednik sveta.

Trček, ki je pred imenovanjem v upravo delal v pravni pisarni RTVS, se je za odhod odločil iz osebnih razlogov.

Upravo zdaj kot v. d. predsednice uprave vodi Natalija Gorščak. Na njen predlog je svet zavoda julija za v. d. člana uprave imenoval pravnika na RTVS Luko Rupnika. Gorščak je namreč želela, da delo zaradi odstopov ne bi zastalo. Rupnik bo ostal na tem mestu do imenovanja celotne uprave oziroma za največ pol leta.

Razpis za predsednika oziroma predsednico uprave je RTVS objavila 11. julija, rok za prijavo pa se izteče 20. avgusta.