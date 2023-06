Svet RTVS v razreševanje v. d. generalnega direktorja Graha Whatmougha

Podpisani člani sveta, med njimi predsednik sveta Goran Forbici, Andreju Grahu Whatmoughu očitajo nespoštovanje sklepa sveta z dopisne seje, ki je bila 22. junija in po katerem bi moral svetu zagotoviti strokovno pravno pomoč za izvajanje pristojnosti in nalog sveta. Želeli so, da jim strokovno pomaga odvetniška družba Čeferin in partnerji, ki je zunanji pravni svetovalec zavoda.

Kot so navedli podpisniki pobude, v primeru odvetniške pisarne Matoz, ki jim je bila ponujena, ni potrebnega zaupanja med obema stranema.