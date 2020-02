Svet SAB potrdil predlog Bratuškove o pripravah na predčasne volitve

Svet stranke je tako potrdil predlog Bratuškove, da stranka začne priprave na morebitne predčasne volitve, vzpostavi volilni štab in začne s postopki evidentiranja kandidatk in kandidatov, so v sporočilu za javnost zapisali v stranki. Vnovič so tudi izrazili prepričanje, da bodo svoj volilni rezultat glede na zadnje volitve leta 2018 še izboljšali in dobili sedem do osem poslanskih mandatov.

Organi stranke SAB so zasedali danes popoldne, na dnevnem redu pa je bila razprava o aktualnem političnem dogajanju in o tem, kako bo stranka po odstopu predsednika vlade Marjana Šarca nadaljevala z delom.

Vabilo SAB za srečanje so zavrnili v LMŠ, Levici in SNS.

Svet stranke je podprl tudi pobudo za oblikovanje projektne vlade, ki bi do predčasnih volitev omogočila sprejem sprememb volilne zakonodaje, skrajšala čakalne vrste v zdravstvu, sprejela zakon o dolgotrajni oskrbi in zagotovila pogoje za lažji dostop mladih do nakupa prvega stanovanja, so še sporočili.

Pobudo za razmislek o oblikovanju take projektne vlade je Bratuškova v začetku tedna poslala vsem parlamentarnim strankam z izjemo SDS, ki spremembe volilne zakonodaje z ukinitvijo volilnih okrajev kategorično zavrača. Tako se je Bratuškova ta teden sestala s SD, DeSUS in NSi. Slednji se sicer o morebitni koaliciji pogovarjata tudi s SDS. V SMC so napovedali, da se bodo najprej udeležili pogovorov pri predsedniku SDS Janezu Janši, tako da je Bratuškova v prihodnjih dneh izrazila pričakovanje, da bi se sestali prihodnji teden. Vabilo za srečanje so zavrnili v LMŠ, Levici in SNS.

Ob predlogu projektne vlade so v SAB sicer ocenili, da izbira med zgolj predčasnimi volitvami ali vlado pod vodstvom SDS ni v nacionalnem interesu.