Svet SDS sprejel resolucijo o volitvah in dokončno potrdil kandidatno listo

Svet SDS je na popoldanski seji sprejel resolucijo o pogojih za zagotovitev poštenih in demokratičnih volitev, s katero med drugim zahtevajo ponovno vzpostavitev ukinjenih volišč in sprotno štetje glasov na predčasnem glasovanju. Dokončno so potrdili tudi listo kandidatov za evropske volitve, šlo pa je le za formalnost.

Svet stranke je kandidatno listo stranke za junijske evropske volitve potrdil že 17. februarja, ko so odločili, da bodo tudi tokrat stavili na evropskem političnem parketu izkušen kader. Za nosilko liste so določili sedanjo evropsko poslanko Romano Tomc (SDS/EPP), drugo mesto na listi pa dodelili njenemu bruseljskemu kolegu, evropskemu poslancu Milanu Zveru (SDS/EPP). Sprememb in presenečenj na kandidatni listi po zadnjem svetu stranke ni bilo.

Romana Tomc FOTO: Aljoša Kravanja

Na seji sveta SDS so člani soglasno sprejeli tudi Resolucijo o pogojih za zagotovitev poštenih in demokratičnih volitev v Republiki Sloveniji. "Gre predvsem za stvari, ki so vezane na samo tehniko, na izvedbo volitev," je po seji sveta v izjavi za medije dejal predsednik SDS Janez Janša. Svet SDS zahteva, da okrajne volilne komisije ponovno vzpostavijo volišča v krajih, kjer so bila od leta 2011 dalje ukinjena Kot izhaja iz besedila resolucije, svet SDS zahteva, da okrajne volilne komisije ponovno vzpostavijo volišča v krajih, kjer so bila od leta 2011 dalje ukinjena. Kot ugotavljajo, gre za 402 volišči, predvsem na podeželju. "Volišča so se ukinjala predvsem v tistih volilnih okrajih, kjer SDS dosega dobre rezultate," navajajo. "Zahtevamo, da se pri predčasnih volitvah spoštuje zakon o volitvah v DZ, ki določa, da je na predčasnih volitvah v vsakem volilnem okraju eno volilno mesto," je dodal Janša.

Zahtevajo tudi, da Državna volilna komisija (DVK) okrajnim volilnim komisijam odredi sprotno štetje glasov na predčasnem glasovanju ter sestavo delnega zapisnika za vsak dan predčasnega glasovanja posebej. Ugotavljajo namreč, da število volivcev, ki glasujejo predčasno, večinoma presega 10 odstotkov volilne udeležbe, njihove glasovnice pa se preštevajo na volilno nedeljo, torej šele po nekaj dneh. "Te glasovnice pa so potem nepreštete, tako ali drugače varovane ali pa zaklenjene v nekih pisarnah ali pa v nekih kleteh, brez nekega resnega nadzora," je dejal Janša. "Včasih to ni bilo pomembno, ko se je sprejemala ustavna zakonodaja, je bila udeležba na predčasnih volitvah zelo majhna, v zadnjih mandatih pa je na predčasna volišča prišlo praviloma preko 100.000 ljudi, kar je pač količina volivcev, ki lahko dodobra odloči volitve," meni prvak SDS. To je v pristojnosti DVK, saj v zakonu štetje predčasno oddanih glasovnic ni opredeljeno, pravi. "Pričakujemo od DVK, da bo ta problem resno obravnavala in upoštevala to zahtevo resolucije," je dodal. Kaj še zahtevajo? Med zahtevami je tudi, naj DVK nemudoma javno objavi podatke o avtorstvu oziroma lastništvu računalniškega programa, ki se uporablja za beleženje in seštevanje glasov oz. rezultatov iz posameznih volišč in za izračun mandatov, ter imena odgovornih oseb za vzdrževanje in administriranje programa. DVK naj tudi omogoči neodvisno zunanjo revizijo tega programa, ki mora biti opravljena najkasneje do 20. maja 2024 ter javno objavljena. "Na ta potencialni problem smo postali pozorni predlani, ko je DVK objavila mandate za poslance posamičnih list, za katere se je kasneje izkazalo, da teh mandatov niso dobili," je pojasnil Janša.

Protest SDS v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja