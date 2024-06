Svet SDS spremenil statut: črtajo lahko vse nepodpisnike zaveze o zvestobi

Svet SDS je na seji spremenil statut stranke tako, da izvoljenim predstavnikom v času mandata onemogoča kandidiranje na listah drugih strank. S seznama članstva lahko črta vsakogar, ki zavrne podpis zaveze zvestobe poslanski oziroma svetniški skupini. A določba velja za naprej in ne za nazaj, Logar, Irglova in Kaloh tako ostajajo člani stranke.

Svet SDS je v soboto na seji v Šentvidu pri Stični med drugim obravnaval predlog sprememb statuta SDS v delu, povezanem s članstvom. Predsednik sveta SDS Zvonko Černač je po poročanju portala N1 povedal, da so sprejeli "nekaj, kar že poznamo na nivoju občinskih svetov in v okviru ostalih organov stranke, za nivo državnega zbora, poslanske skupine v Evropskem parlamentu in svetniške skupine SDS v državnem svetu pa te določbe niso bile najbolj precizno in jasno definirane". Kot je pojasnil, spremenjena določila zdaj "natančneje določajo obvezo oziroma dolžnost izvoljenih predstavnikov SDS tekom trajanja mandata in onemogoča kandidiranje tekom trajanja mandata na listah drugih strank". "Na podlagi teh določb lahko pride do črtanja članstva ali do spremembe statusa iz aktivnega člana v t. i. simpatizerja oziroma podpornika," je pojasnil za Televizijo Slovenija. A kot je dodal, se ta določba za poslance Anžeta Logarja, Evo Irgl in Dejana Kaloha ne uporablja. Velja namreč za naprej, ne pa tudi za nazaj. Logar, Irglova in Kaloh, ki niso podpisali zaveze, da bodo stranki ostali zvesti do konca mandata, tako ostajajo člani stranke.

Zvonko Černač FOTO: Bobo icon-expand

Spomnimo. Izvršilni odbor SDS-a je v začetku februarja poslanski skupini predlagal, da vsi poslanci SDS-a v sedmih dneh podpišejo izjavo oziroma zavezo o zvestobi stranki SDS. Podpisalo jo je 24 poslancev SDS, Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh pa so podpis zavrnili. Vsi trije so bili potem izključeni iz vseh delovnih teles DZ-ja.