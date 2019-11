'Svet se je kar naenkrat ustavil in vse ostalo je postalo nepomembno'

"Rak. Že samo beseda te zdrami, kaj šele ko pomisliš, da bi se lahko zgodilo tebi. Običajno zboli nekdo iz službe, morda tvoj sosed, meni pa se to ne more zgoditi. In se je. Meseca maja 1998, ko sem bil star 24 let." To je le ena od iskrenih pričevanj, ki jih najdemo na strani društva Onkoman. Gregor Pirc priznava, da je na pot bolezni stopil nepripravljen, tako kot vsak, ki se prvič sooči s to boleznijo. "Svet se je kar na enkrat ustavil in vse ostalo je postalo nepomembno. Zdaj je šlo samo še za preživetje," piše in dodaja, da je na žalost stigmatizacija te bolezni še vedno močno prisotna v našem okolju. "Še vedno vlada prepričanje, da boš ob srečanju s to boleznijo umrl, čeprav dejstva kažejo drugače." Izjemno pomembno se mu zdi, da o tej bolezni govorimo in predvsem ozaveščamo.

In ozaveščanje je eden glavnih ciljev, kateremu tudi v društvu Onkoman stremijo vsako leto novembra. Mesec november je namreč namenjen zdravju moških, predvsem opozarjanju o raku mod in prostate. To je tudi mesec, ki v podporo gibanju movember na marsikaterem moškem obrazu zrastejo brki. Začetki gibanja segajo v leti 2003 v Avstralijo.