Svet SCNR Valič Zverovo pozval k razmisleku o odstopu

Direktorico Študijskega centra za narodno spravo Andrejo Valič Zver je svet soglasno pozval, naj do 31. avgusta premisli o svojem odstopu. Razlogi so finančne, in ne ideološke narave, saj naj bi svet pričakoval, da bo vrnila celotno preveč izplačano plačo, Zverova pa želi vrniti le zakonsko določen znesek.

Andreja Valič Zver O pozivu za odstop na svoji spletni strani poročal Reporter. Po njihovih navedbah je razlog zanj denar oziroma ravnanje direktorice Študijskega centra za narodno spravo (SCNR) Andreje Valič Zver po tistem, ko se je razkrilo, da je prejemala previsoko plačo. Januarja letos je namreč nekdanja ministrica za pravosodje Andreja Katičzaradi sumov o nepravilnostih pri delovanju zavoda odredila notranjo revizijo, ki je pokazala, da je direktorica prejemala previsoko plačo. Valič Zverova po poročanju Reporterja celotnega zneska preplačil noče vrniti, pri čemer se sklicuje na pravno podlago. Kot je povedala za Reporter, je vrnila znesek v skladu z zakonodajo in tudi v skladu z mnenjem zunanje pravne pomoči, ki so jo odobrili v svetu zavoda. Dodala je, da bo svoje dobro ime in integriteto ter dobro ime zavoda branila z vsemi pravnimi sredstvi. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju namreč določa, da mora ob ugotovljenih previsokih zneskih izplačanih plač javni uslužbenec vrniti te zneske za obdobje desetih mesecev pred prenehanjem izplačevanja previsoke plače, iz česar je po predvidevanjih Reporterja tudi prišlo do spora. Zverova je bila namreč glede na zakonodajo dolžna vrniti preveč izplačane plače le za deset mesecev, člani sveta pa so pričakovali, da bo vrnila celoten znesek, poroča. Če Valič Zverova ne bo odstopila, ima glede na ustanovni akt svet zavoda pristojnost, da jo razreši, vendar pa mora k temu pridobiti soglasje ustanovitelja, torej vlade. Valič Zverova je direktorica centra od njegove ustanovitve leta 2008. Ko ji je leta 2018 potekel drugi mandat, vladaMira Cerarja ni podala soglasja za njeno ponovno imenovanje, saj je opravljala le še tekoče posle, je pa podala soglasje, da Valič Zverova center vodi kot v. d. direktorice. Svet zavoda je nato objavil nov razpis in kot edino kandidatko znova potrdil Valič Zverovo, vendar nato vlada Marjana Šarca soglasja k imenovanju v zakonsko določenem roku ni podala. Tega je podala vladaJaneza Janšeaprila letos.