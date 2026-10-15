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Svet UKC Ljubljana bo imenoval generalnega direktorja

Ljubljana, 15. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Ljubljanski klinični center

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana bo na izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora nato dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot v. d. vodi Tomaž Erjavec, ki je med sedmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja.

Kandidati so se svetu UKC Ljubljana predstavili v torek, danes pa bodo člani sveta izbrali novega generalnega direktorja.

Prijavo na razpis so za Radio Slovenija potrdili tudi poslovna direktorica več inštitutov v UKC Ljubljana Simona Potočnik, nekdanji direktor URI Soča Zvone Čadež in direktorica Zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič. Med kandidati so po njihovih informacijah tudi direktor Zdravstvenega doma Cerknica Blaž Pirnat, nekdanji direktor Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Boštjan Plešec in bančnik Andrej Pucer.

UKC Ljubljana je razpis za generalnega direktorja objavil 15. septembra, potem ko je nekdanji direktor Jug konec avgusta odstopil. Zavod od 12. septembra kot vršilec dolžnosti vodi Erjavec, in sicer do imenovanja generalnega direktorja oziroma najdlje do 15. decembra.

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