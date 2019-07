Svet UKC Ljubljana za direktorja izbral Janeza Poklukarja

Kot je spomnil danes v izjavi za medije ob robu predaje novega reševalnega motorja Reševalni postaji Ljubljana, je ob nastopu funkcije v. d. dejal, da bo razmislil o prijavi na razpis, če bodo izpolnjeni določeni pogoji. A ker do tega ni prišlo, se za kandidaturo ni odločil.

V največji slovenski bolnišnici z več kot 8000 zaposlenimi so novo vodstvo iskali po odhodu Aleša Šabedra na čelo zdravstvenega resorja konec marca. Od takrat je Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana začasno vodil Teodor Žepič , sicer poslovni direktor pediatrične klinike. Slednji se na razpis za vodenje UKC s polnim mandatom ni prijavil.

Tako bo nadaljeval delo na pediatrični kliniki, kjer je poslovno vodenje prevzel pred dobrim letom, je potrdil. Naloge poslovnega direktorja je sicer opravljal tudi v času vodenja UKC. "Izzivov in problemov je na pediatrični kliniki še veliko, zato nas tudi na tem področju čaka veliko dela. Se pa veselim dela z novim generalnim direktorjem, ker mislim, da bova uspešno sodelovala," je še dejal Žepič.

Kdo so med povabljenimi na današnji razgovor?

Za razliko od Žepiča sta se na razpis prijavila nekdanja predsednica zdravniške zbornice Gordana Živčec Kalan in nekdanji župan občine Dobrepolje Janez Pavlin. Na današnji razgovor so bili po neuradnih informacijah vabljeni še sekretar v generalnem sekretariatu vlade Mihael Babič, doktor znanosti s področja informatike Matjaž Bevk in direktor Splošne bolnišnice Jesenice Janez Poklukar. Slednji je veljal za favorita, o čemer smo v preteklih dneh že poročali.