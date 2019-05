Svet UKC Ljubljana še ni izbral načina iskanja novega direktorja

Pretekle izkušnje sicer kažejo, da vodenje UKC Ljubljana ni lahka naloga. Generalni direktorji so se v preteklih letih menjavali precej pogosto. Žepič je 14. človek na čelu UKC in sedmi v zadnjih desetih letih.

Svet zavoda je danes obravnaval tudi napoved zdravniškega sindikata Fides, da bodo zdravniki z junijem delali po standardih in normativih. Žepič je ocenil, da bi dosledno uresničevanje napovedi prineslo zmanjšan obseg realizacije delovnega programa, posledično podaljšanje čakalnih vrst in slabše poslovne rezultate. Vodstvo UKC se dogovarja z zaposlenimi za način dela po 1. juniju, da bo potekalo v čim bolj varni obliki in bodo že naročeni bolniki najmanj prizadeti. Večina bolnikov bo obravnavanih kot sedaj, urgentni in hospitalizirani bolniki pa imajo prednost pred tistimi v ambulantni obravnavi.