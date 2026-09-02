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Slovenija

Juga razrešili z mesta generalnega direktorja UKC Ljubljana

Ljubljana, 02. 09. 2026 16.09 pred 51 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.H. STA
Marko Jug

Svet UKC Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Svet je sklep o razrešitvi Juga sprejel s petimi glasovi za in dvema vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. V združenju zdravstvenih zavodov obžalujejo Jugov odstop. Iz zdravniškega sindikata Fides pa so sporočili, da Jug ni izpolnil ciljev in pričakovanj, ki so jih imeli ob nastopu njegovega mandata. V sindikatu so zato prepričani, da UKC Ljubljana potrebuje spremembe.

Marko Jug je svoj odstop svetu ponudil v ponedeljek z obrazložitvijo, da bo zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost. Dodal je, da pričakuje, da bo svet imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornost prihodnosti Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Ocenil je, da so v njegovem mandatu naredili veliko, "morda za marsikoga nepredstavljivo".

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Svet na ponedeljkovi seji Juga ni razrešil, saj sta bila dva člana odsotna in so želeli zagotoviti, da o razrešitvi glasujejo vsi člani.

Novi predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je v ponedeljek dejal, da voljo generalnega direktorja spoštujejo in da je bil s tem "postavljen nek etični standard".

Izkušeni travmatolog Jug se je na čelo bolnišnice zavihtel septembra 2022, sprva kot vršilec dolžnosti, nato pa januarja 2023 kot generalni direktor s polnim mandatom.
Izkušeni travmatolog Jug se je na čelo bolnišnice zavihtel septembra 2022, sprva kot vršilec dolžnosti, nato pa januarja 2023 kot generalni direktor s polnim mandatom.
FOTO: Bobo

Odzivi: nekateri obžalujejo, drugi menijo, da ni izpolnil pričakovanj

Direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Tatjana Jevševar je v odzivu za STA zapisala, da Jugov odstop obžalujejo, saj je izkušen menedžer, ki je bil tudi predsednik skupščine združenja.

Ob tem jih skrbi pogosta menjava vodstev bolnišnic nasploh, saj to v določeni meri destabilizira njihovo delovanje. "V primeru UKC Ljubljana kot največjega in najpomembnejšega javnega zavoda v Sloveniji pa menjave ne prispevajo k stabilnosti celotnega javnega zdravstvenega sistema," je opozorila Jevševar.

Ko je Jug septembra 2022 prevzel vodenje UKC Ljubljana, so ga podprli tudi v sindikatu Fides. "Gre za izjemnega zdravnika in strokovnjaka, ki dobro pozna delovanje UKC Ljubljana, položaj zdravnikov in pomen dialoga z zaposlenimi. Takratna podpora je bila zato utemeljena," so zapisali.

Dodali so, da je njegov mandat potekal v zelo zahtevnem obdobju za slovensko javno zdravstvo, a da Jug ni izpolnil njihovih pričakovanj. "Vodstvu se po naši oceni ni uspelo dovolj odmakniti od političnih interesov in političnega diskurza, ki je bil do zdravnikov pogosto žaljiv, ter ohraniti potrebne strokovne avtonomije. Tudi pri vprašanjih, ki so neposredno zadevala položaj zdravnikov in pogoje njihovega dela, smo pričakovali bistveno bolj odločen in avtonomen glas vodstva največje zdravstvene ustanove v državi," so zapisali za STA.

Menijo, da so razmere v UKC Ljubljana danes zaskrbljujoče. "Zavod se na posameznih področjih sooča z odhodi kadra in vse večjimi težavami pri zagotavljanju stabilnega delovanja. Za stanje tako velikega zavoda seveda ni mogoče odgovornosti pripisati eni osebi, mora pa vodstvo zanjo prevzeti svoj del odgovornosti," so navedli.

V Fidesu so zato prepričani, da UKC Ljubljana potrebuje spremembe, stabilno in strokovno avtonomno vodstvo ter pogoje, v katerih bo mogoče ponovno okrepiti zaupanje zaposlenih v delovanje institucije.

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KOMENTARJI3

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Bonaventura
02. 09. 2026 17.16
kdor dela izgubo mora oditi... matematika je simpl...če jo razumeš...
Odgovori
0 0
lakala28
02. 09. 2026 16.53
SO GA razrešili, lepo povedano. Bolnik menjava brez brez razlage. Naši morajo biti.
Odgovori
+0
3 3
Oliguma
02. 09. 2026 16.43
Njega je itak škoda za v pisarno..vrhunski kirurg.
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+4
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