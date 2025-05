Svet Vrtca Škofja Loka bo o ravnateljici odločal po inšpekcijskem nadzoru

Dopis, v katerem ravnateljici med drugim očitajo kršitve delovnopravne zakonodaje, psihološki pritisk na zaposlene, slabe razmere za otroke in zlorabo položaja, so naslovili na svet zavoda, Občino Škofja Loka, inšpektorata za šolstvo in za delo, obe ministrstvi, sindikat ter varuha človekovih pravic.

Pred kratkim sta iz vrst zaposlenih in iz vrst staršev otrok v Vrtcu Škofja Loka prišli anonimni pisni pobudi za razrešitev ravnateljice vrtca Janje Bogataj . Povod je bil nedavni incident, ko je bila ena od priljubljenih vzgojiteljic primorana zapustiti vrtec. "Dogodek je sprožil val ogorčenja in solidarnosti ne le med zaposlenimi, temveč tudi med starši," so zaposleni zapisali v pismu.

Ravnateljica očitke zavrača

Ravnateljica, ki vrtec s trenutno 1025 otroki in 217 zaposlenimi vodi že več kot 20 let, vse očitke zavrača. Povedala je, da doslej od zaposlenih nikoli ni dobila nikakršnih zapisov nezadovoljstva niti pobud za spremembe pri vodenju vrtca. Tudi lanski postopek imenovanja za nov mandat je potekal brez zapletov.

Z argumenti obeh strani so se na ponedeljkovih sejah seznanili tudi člani sveta staršev in člani sveta zavoda, ki so prisluhnili pričevanju vzgojiteljice, ki je zapustila vrtec, in ravnateljice. Svet zavoda je nato sprejel sklep s pobudo pristojnim inšpekcijam za izvedbo nadzora v Vrtcu Škofja Loka. Svet zavoda pa se bo do zadeve opredelil in sprejel ustrezne ukrepe po prejemu in seznanitvi z ugotovitvami inšpekcijskih nadzorov.

Medtem se je v javnosti pojavil še en dopis, tokrat povezan z dogajanjem v Vrtcu Tržič. Kot danes poroča spletni portal Siol, so v uredništvu prejeli pismo, da naj bi dve vzgojiteljici nesprejemljivo ravnali z otroki. Ravnateljica Vrtca Tržič Tatjana Blaži je zagotovila, da se je z vsemi deležniki pogovorila in ugotovila, da se očitana dejanja niso zgodila. Zadevo pa obravnava tudi inšpektorat za šolstvo.