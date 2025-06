Svet Vrtca Škofja Loka začel postopek za razrešitev ravnateljice

Janja Bogataj , ki vrtec s 1025 otroki in 217 zaposlenimi vodi že več kot 20 let, je vse očitke zavrnila. Povedala je, da v preteklosti od zaposlenih nikoli ni dobila nikakršnih zapisov nezadovoljstva niti pobud za spremembe pri vodenju vrtca. Tudi lanski postopek imenovanja za nov mandat je potekal brez zapletov.

V začetku maja sta iz vrst zaposlenih in staršev otrok prišli anonimni pisni pobudi za razrešitev ravnateljice. Očitajo ji kršitve delovnopravne zakonodaje, psihološki pritisk na zaposlene, slabe razmere za otroke in zlorabo položaja. Povod je bil nedavni incident, ko je bila ena od priljubljenih vzgojiteljic primorana zapustiti vrtec.

Zadevo je 12. maja obravnaval svet staršev, ki je sprejel sklep, da starši zahtevajo razrešitev ravnateljice. Kot so poudarili, za sklep niso glasovali na podlagi anonimnih pisem, temveč na podlagi vseh okoliščin, dogodkov in informacij, ki izhajajo iz komunikacij s zaposlenimi in iz nezadostnih pojasnil ravnateljice.

Svet zavoda, ki je zasedal isti dan, o sklepu sveta staršev ni odločal, temveč je sprejel sklep, da na podlagi dveh anonimnih pisem podaja pobudo pristojnima inšpektoratoma za uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora, o zadevi pa da se bo opredelil po prejetju ugotovitev.

Odtlej je svet staršev od zaposlenih prejel 67 podpisanih izjav k anonimki. Predstavniki svetov staršev in zavoda pa so vložili zahtevi za sklic izredne seje obeh svetov. Ocenili so, da ravnateljica ne uživa podpore in zaupanja velike večine zaposlenih.