Slovenija

PRENOS V ŽIVO: 'Večplastni kibernetski napad na Vlado republike Slovenije'

Ljubljana, 26. 02. 2026 13.41

Avtor:
M.V.
Vojko Volk na Nacionalnem posvetu o krepitvi odpornosti

Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v Kabinetu predsednika vlade Vojko Volk je povedal, da je bila slovenska vlada tarča kibernetskega napada. Dejal je, da obstaja utemeljen sum, da je v ozadju mednarodni kibernetski kriminal.

Sekretar Vojko Volk je dejal, da se je zgodil napad na profil predsednika vlade ter komunikacijske kanale vlade. "Gre za večplastni kibernetski napad na Vlado republike Slovenije, zaradi česar je bil UKOM primoran zapreti komentiranje na instagram profilih." Dejal je, da " za vprašanje nacionalne varnosti".

Volk je nadaljeval, da gre za primer mednarodnega kriminala. "Naj bom jasen: soočamo se z razmerami, ko bodo na odločitve na volitvah vplivali stroji in ne ljudje. Obstaja utemeljen sum, da je v ozadju teh napadov organizirani mednarodni kriminal in o tem poteka intenzivna preiskava."

Uroš Svet pa je dejal, da v zadnjem obdobju zaznavajo vse več kibernetskih incidentov. "Zaenkrat je bilo povzročeno za več kot 40 milijonov evrov škode."

Dan po aretaciji spletnega vplivneža Aleksandra Repića sta bila Instagram profila namreč znova zaklenjena. Na Golobovem profilu so bili sprva onemogočeni komentarji, nato pa so profil zaklenili. V GS pravijo, da je šlo znova za vdor lažnih profilov, dogodke pa so prijavili pristojnim institucijam.

Preberi še Robert Golob in Gibanje Svoboda spet tarči napada: nov vdor lažnih profilov


kibernetski napad gibanje svoboda robert golob

DZ sprejel podaljšanje sklepanja pogodb za nenujne reševalne prevoze z zasebniki

Po nezakoniti raciji brez premikov, predsednica kritična do Avstrije

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
punkracij
26. 02. 2026 14.21
Kako je to mišljeno,morda iz kopnega,morja,zraka,vesolja,morda podzemlja tako si jaz razlagam ali morda iz vseh kast ljudstva,reveži,srednji sloj bogataši.Tudi žival ne n apade,če ni ogrožena,če so igrice z ognjem obstaja velika verjetnost,da se opečemo.
Odgovori
0 0
royayers
26. 02. 2026 14.21
sdsovi plačanci v wkciju tukaj, na jumbotih in soletnem kriminalu. to so pravi domoljupi
Odgovori
0 0
seter73
26. 02. 2026 14.21
a ce moteni,golob ne more uporabljati instagram gre za nacionalno varnost..??? sam se cakam da so bili rusi krivi
Odgovori
0 0
St. Gallen
26. 02. 2026 14.21
Vam je sinoci lepo povedala: "delala sva vse"
Odgovori
0 0
MasteRbee
26. 02. 2026 14.20
Na portalih se dnevno pojavljajo plačani oglasi, reklame, zavajanje z namenom goljufije, prevar, kraj. Mam občutek, da se malo preveč, tudi javno ukvarjamo z Golobovim portalom. Naj sam razčisti s kom vse je prišel navzkriž v samo treh letih.
Odgovori
0 0
DKR
26. 02. 2026 14.19
In ta pijanček je koordinator za nacionalno varnost :)))))))).
Odgovori
+1
1 0
biggie33
26. 02. 2026 14.18
Laž je nesmrtna duša golobizma.. #nisembot
Odgovori
+4
4 0
Murkovzos
26. 02. 2026 14.17
Vse so vedno krivi... Drugi!
Odgovori
+2
3 1
Volodimir Z.
26. 02. 2026 14.17
Uh uh uh NACIONALNA VARNOST OGROŽENA . Takŝnih groženj ni bilo od 1941.
Odgovori
+6
6 0
Magadaskar
26. 02. 2026 14.16
So bili komentarji prehudi pa so najdli izgovor
Odgovori
+6
7 1
ta_pametni
26. 02. 2026 14.16
Groza kaj se dogaja z našo vlado. Da se opomorejo, bomo volili opozicijo, da se lahko malo odpočijejo.
Odgovori
+4
6 2
Apbijd
26. 02. 2026 14.15
Ojoj......tako sem proti Janši iz osebnih razlogov,da sem sedaj se jezen na ga,ker zelo očitno delajo vse,da ta čuk spet pride gor...a ste opazili da se že 15 let ne stara...
Odgovori
-5
1 6
tron3
26. 02. 2026 14.14
Priznate ali ne, biser je na nivoju Krapinskega človeka!!!
Odgovori
+6
6 0
rob3rt
26. 02. 2026 14.17
Ne, ni, zanj nedosegljivo
Odgovori
+1
1 0
rob3rt
26. 02. 2026 14.14
To še sreča, da za Slovenijo ni nobenih drugih varnostnih groženj, kot par komentarjev na profilu od rdečih nastavljenega psihopata in njegove sekte.
Odgovori
+6
6 0
peT99
26. 02. 2026 14.12
težko bi govorili o sofisticiranem napadu, če je nekdo pač povedal geslo profila... 🤣😂😂
Odgovori
+7
7 0
peT99
26. 02. 2026 14.12
digitalna pismenost naših veljakov je nekje na nivoju današnjih osnovnošolcev
Odgovori
+4
4 0
tron3
26. 02. 2026 14.12
Na takšen način, kot sedaj vodi ta svobodni sektor politično kampanijo, se jim lahko zgodi, da niti v parlament ne bodo prilezli in prav je tako!!!!
Odgovori
+10
10 0
rob3rt
26. 02. 2026 14.15
Potem bo mogoče parlament spet parlament in ne več kurxnhaus.
Odgovori
+2
2 0
Bučman
26. 02. 2026 14.09
Prav je ,da so se odzvali neuradno jo je najbolj skupil gospod Žavbi osmojene brke je imel.
Odgovori
+8
8 0
Stajerc22
26. 02. 2026 14.08
Pa imamo ministrstvo za DIGITALNO PREOBRAZBO, ki ima v skladiscu 13.000 prenosnikov :D :D
Odgovori
+12
12 0
čevapgpt
26. 02. 2026 14.16
v katerem skladišču jih ima?
Odgovori
0 0
rob3rt
26. 02. 2026 14.19
Tam nekje v okolici Tetova ali Gevgelije
Odgovori
0 0
bik123
26. 02. 2026 14.07
svoboda je na aparatih, na silo poskušajo kar se rešiti da, holob je pa nervozen da se mu bo zmešalo
Odgovori
+14
14 0
bik123
26. 02. 2026 14.06
kibernetski napad ala pici
Odgovori
+11
11 0
bibaleze
