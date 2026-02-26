PRENOS V ŽIVO: 'Večplastni kibernetski napad na Vlado republike Slovenije'

Sekretar Vojko Volk je dejal, da se je zgodil napad na profil predsednika vlade ter komunikacijske kanale vlade. "Gre za večplastni kibernetski napad na Vlado republike Slovenije, zaradi česar je bil UKOM primoran zapreti komentiranje na instagram profilih." Dejal je, da " za vprašanje nacionalne varnosti".

Volk je nadaljeval, da gre za primer mednarodnega kriminala. "Naj bom jasen: soočamo se z razmerami, ko bodo na odločitve na volitvah vplivali stroji in ne ljudje. Obstaja utemeljen sum, da je v ozadju teh napadov organizirani mednarodni kriminal in o tem poteka intenzivna preiskava."

Uroš Svet pa je dejal, da v zadnjem obdobju zaznavajo vse več kibernetskih incidentov. "Zaenkrat je bilo povzročeno za več kot 40 milijonov evrov škode."

Dan po aretaciji spletnega vplivneža Aleksandra Repića sta bila Instagram profila namreč znova zaklenjena. Na Golobovem profilu so bili sprva onemogočeni komentarji, nato pa so profil zaklenili. V GS pravijo, da je šlo znova za vdor lažnih profilov, dogodke pa so prijavili pristojnim institucijam.