Svet za nacionalno varnost o razmerah v svetu in tujem vplivu na volitve

Premier je na sejo SNAV povabil predsednika SDS Janeza Janšo, prvaka NSi Jerneja Vrtovca kot predstavnika liste NSi, SLS in Fokus, predsednika SD Matjaža Hana, predsednika Demokratov Anžeta Logarja, sokoordinatorja Levice Luko Mesca kot predstavnika Levice in Vesne in predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, izhaja iz torkovega sporočila vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Da bo sklical sejo SNAV, na kateri bi obravnavali tuje vplive na volitve v Sloveniji, je Golob napovedal v zadnjem tednu pred volitvami, potem ko so kampanjo v sklepnem delu zaznamovale anonimna objava posnetkov in informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS.

Pomanjkanje goriva in zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu

Dogajanje v Sloveniji pa zaznamuje tudi pomanjkanje goriva na nekaterih črpalkah in negotovost, ki jo povzroča zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu. Da bi o slednjem moral razpravljati SNAV, je v minulih dneh ocenil tudi prvak SDS Janez Janša. V torek je v naši oddaji 24UR ZVEČER potrdil, da se bo seje z veseljem udeležil, in da gre v resnici za posvet prvakov strank s predsednico republike.