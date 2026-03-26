Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Svet za nacionalno varnost o razmerah v svetu in tujem vplivu na volitve

Ljubljana, 26. 03. 2026 07.23 pred 1 uro 2 min branja 48

Avtor:
Ne.M. STA
Robert Golob

Svet za nacionalno varnost (SNAV) bo danes obravnaval krizne razmere v svetu in energetsko varnost ter tuje vplive na volitve v Sloveniji. Predsednik vlade Robert Golob je na sejo povabil tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar in predstavnike strank, ki so bile izvoljene v DZ. Glede na napovedi je pričakovati udeležbo vseh.

Premier je na sejo SNAV povabil predsednika SDS Janeza Janšo, prvaka NSi Jerneja Vrtovca kot predstavnika liste NSi, SLS in Fokus, predsednika SD Matjaža Hana, predsednika Demokratov Anžeta Logarja, sokoordinatorja Levice Luko Mesca kot predstavnika Levice in Vesne in predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, izhaja iz torkovega sporočila vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Preberi še Na sejo SNAV vabljen tudi Stevanović, ki še nima dostopa do tajnih podatkov

Da bo sklical sejo SNAV, na kateri bi obravnavali tuje vplive na volitve v Sloveniji, je Golob napovedal v zadnjem tednu pred volitvami, potem ko so kampanjo v sklepnem delu zaznamovale anonimna objava posnetkov in informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS.

Preberi še Šef Sove potrdil, da so bili predstavniki Black Cube na Trstenjakovi 8

Pomanjkanje goriva in zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu

Dogajanje v Sloveniji pa zaznamuje tudi pomanjkanje goriva na nekaterih črpalkah in negotovost, ki jo povzroča zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu.

Da bi o slednjem moral razpravljati SNAV, je v minulih dneh ocenil tudi prvak SDS Janez Janša. V torek je v naši oddaji 24UR ZVEČER potrdil, da se bo seje z veseljem udeležil, in da gre v resnici za posvet prvakov strank s predsednico republike.

Preberi še Bi morali cene goriv spreminjati dnevno?

Tudi v drugih strankah so potrdili, da se bodo seje udeležili.

Svet za nacionalno varnost skladno z odlokom poleg predsednika vlade, ki mu predseduje, sestavljajo še ministri za obrambo, notranje in zunanje zadeve ter infrastrukturo in direktor Sove.

Ko gre za vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednik SNAV na sejo povabi še predsednika republike, predsednika DZ, predstavnika največje opozicijske stranke v DZ, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij.

Sneg pobelil del države, sunki vetra tudi do 100 kilometrov na uro

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI48

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mungus
26. 03. 2026 08.38
In stevanoviću boste zaupali tajne podatke???....dobri ste da si boste to upali. Bravo...take smo "nucali".
Odgovori
0 0
simc167
26. 03. 2026 08.37
V AREST Z IZDAJALCI IN PODPORNIKI VOJNIH ZLOČINCEV
Odgovori
-1
0 1
nick73
26. 03. 2026 08.37
Izraelcem je prav vseeno, ali slovenskim davkoplačevalcem krade Golob, Zoki ali Janša. Motilo jih je priznanje Palestine in grožnja z tožbo proti Izraelu. Golob in Fajonka sta se šla globalno politiko in dobila en prijazen opomin. Glede na to, kaj Mossad dela po sosednjih državah, bi lahko bilo mnogo huje. Nauk zgodbe - če se želiš iti politiki proti velikim barabam, moraš imeti sposobno obveščevalno službo. In sedaj popravni izpit za Sovo in Policijo - če ste že pogrnili na celi črti, vsaj spravite akterje iz teh prisluhov v zapor.
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
26. 03. 2026 08.36
To kar so tako imenovani posneli, Kriminal Korupcijo lahko preberete v tujih medijih o Sloveniji tako, da to ni nobena javna tajna, najmanj skrivnost, ko so jo kriminalci dobili po čepurju, ali v tej državi poleg KRIMINALA še sploh kaj deluje..????..
Odgovori
+3
3 0
progresivnidaveknastanovanja
26. 03. 2026 08.32
leta nazaj je režimski sodnik saša kmet, kakor piše v medijih, bil kriv za izpustitev balkanskih bojevnikov, osumljenih umora. Oprostil jih je na osnovi nezakonito pridobljenih dokazov. Sedaj bo isto. Se pravi politiki in sodstvo podpirajo kriminal, korupcijo, umore, motijo jih pa pridobljeni dokazi. Gremo na ulice, vse to mora na smetišče zgodovine.
Odgovori
+2
4 2
simc167
26. 03. 2026 08.32
zakaj ta izdajalec in izraelski plačanec še ni v zaporu?
Odgovori
-2
1 3
batman1972
26. 03. 2026 08.37
A golobt. Ja vprašaj ga kajne
Odgovori
0 0
JanezAn
26. 03. 2026 08.38
Simc, si se morda vprašal, zakaj pa tisti, ki zapravlja 10 % ali več davkoplačevalskega denarja od vsakega večjega naročila, investicije, negospodarne nabave ala Litijska, še ni v zaporu. To si se pa verjetno pozabil vprašati simće.
Odgovori
0 0
BRABUS1
26. 03. 2026 08.31
Mislim,da bi danes moral prav Golob največ pojasnit glede na prisluhe,kako njegovi tovariši delujejo in kradejo.Pa kdo je glavni pri tem Kučan,Janković ali kdo tretji.To morebitno vmešavanje v volitve je samo Blažev žegn.Saj rezultati volitev tako kažejo ali pa levi volilci množično podpirajo lopove še naprej.Zato bi se morala vlada menjat,da se to preseka.V nasprotnem bo to vse huje postajalo.Tisto o kazenskih preiskavah vpletenih je samo,Še pomnite tovariši.Vemo,kako to pri nas poteka,s kakimi navezami in,kako dolgo.
Odgovori
+2
4 2
golobove drobtinice
26. 03. 2026 08.28
A bi golob preiskoval samega sebe?
Odgovori
+0
3 3
natmat
26. 03. 2026 08.27
Saj vse to mi že dobro vemo kar bi morali vedeti tudi vsi poslanci...svetovna kriza je pred vrati zaradi nesposobne in uneičujoče skrajne desnice pa naj se bo v ZDA,Izraelu...vohuni se vedno za politične nasprotnike ne nikoli pa proti sebi...sedaj pa se zmenite kako hočemo živeti...
Odgovori
+3
3 0
trollolll
26. 03. 2026 08.26
ubistvu je sds-u boljse kazalo, preden so se pojavli tej posnetki in potem panika okrog te izraelske firme. tko da se golob lahko zahvali temu, ker so si zadevo obrnili sebi v prid in iz 30% moznosti za zmago prisli v vodstvo na anketah in stavnicah.
Odgovori
+4
4 0
mazo111
26. 03. 2026 08.24
Butalistan, Svoboda, Golob, mafija
Odgovori
+5
7 2
300 let do specialista
26. 03. 2026 08.24
Važno, da so krivi tisti, ki so prisluškovali, ne pa katerji in vsebina, s kakšnimi ovcami si delim deželo, kakšna korupcija neverjetno. Upam, da bo nafta kmalu 18€/liter, še takrat bodo bekice tiho.
Odgovori
+7
10 3
300 let do specialista
26. 03. 2026 08.23
O tujem vplivu v volitve? A to bo o rdečih kmerih in VAŠARSKEMU županu govora?
Odgovori
+7
9 2
Čmrlek
26. 03. 2026 08.21
“Po naših zanesljivih informacijah je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA) identificirala vsaj enega moškega, ki je snemal skrivne in nezakonite pogovore, objavljene pred volitvami na spletni strani Anti Corruption 2026. Identifikacija v tem primeru pomeni, da so vsaj eno oziroma isto osebo povezali z več kraji, kjer so potekala nezakonita snemanja. Kar vemo, je, da gre za posameznika, ki je uporabljal več lažnih identitet. (Po naših informacijah ne gre za Dana Zorello ali Gioro Eillanda.) SOVA po naših informacijah razpolaga s podatki, da se je ista oseba pojavila na sestanku – enkrat z brado in očali, na naslednjem srečanju z drugim slovenskim sogovornikom pa je bila povsem spremenjena, brez brade in očal. Oseba je uporabila tudi več imen. Eno ime je bilo Joseph Kuc(h)era, drugo denimo Mario Rossi.” Vir: Preiskovalno.si Kaj je s tem?
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
26. 03. 2026 08.21
Slovenija ne zanima nikogar v svetu pomeni manj kot Nč, so pa predstavniki na veliko lajali po vseh predvsem pa Tanja Fajon in če so komu nasolili rep in jih prikazali v pravi luči je to zelo pozitivno za peščico Slovencev..Po velikem laježu, pa opomin rep med noge glavo v pesek in izguba spomina na tožbo..
Odgovori
+9
10 1
Sil Ka 1
26. 03. 2026 08.20
Ko so ustvarili "Galeta" so dva tedna nabijali. Sedaj pa kaže da jih špageti sploh ne zanimajo.
Odgovori
+6
8 2
Jernej Sekirnik
26. 03. 2026 08.18
Zakaj si upajo tuji mediji pisati o katastrofalni korupciji v SLO, če pravijo naši vladajoči, da je vse laž???
Odgovori
+7
10 3
jutri_pa_res
26. 03. 2026 08.18
Glede nacionalne varnosti mene bolj skrbi dvoje: 1. kako da sta ena gospa Nika Kovačeva ali tam en levi novinar vedela za obisk nekih izraelcev pri Janši pred obvestilom Sove javnosti…Za tako stvar mora direktor takoj odstopiti, Sova pa narediti notranjo preiskavo zaradi izdajanja informacij; in 2. ali SOVA zakonito nadzira sedež največje opozicijske stranke in po čigavem naročilu, ali to počne protizakonito, ter ali SOVA nadzira tudi sedeže ostalih političnih strank.
Odgovori
+8
12 4
JanezAn
26. 03. 2026 08.17
Naj svet za nacionalno varnost obravnava še ustaljeno korupcijsko prakso 10 %, ta namreč tudi močno spodkopava državno varnost. Če gre toliko milijard letno za korupcijo na račun bogatenja političnih elit in ostalih akterjev vpletenih v korupcijo, ostane toliko manj sredstev za nacionalno varnost, kot npr. za obrambno sposobnost države. Tako, da bi bilo bistveno bolj potrebno preučiti in revidirati večje posle, ki so se realizirali pod sedanjo vlado in sprejeti ustrezne ukrepe za večjo transparentnost in zaščito pred tako razsežnostjo korupcije tudi v bodoče.
Odgovori
+5
7 2
simc167
26. 03. 2026 08.18
panika v kleti?
Odgovori
-5
2 7
bibaleze
Portal
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
zadovoljna
Portal
Po tem posegu je postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
vizita
Portal
Govorili so ji, da je premlada, nato pa so ji odkrili štiri bolezni
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
cekin
Portal
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Kako zmanjšati račun za elektriko za 60 odstotkov in več?
Kako zmanjšati račun za elektriko za 60 odstotkov in več?
moskisvet
Portal
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
dominvrt
Portal
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
okusno
Portal
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615