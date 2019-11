Svet za nacionalno varnost želi spremembo zakonodaje za možnost ukrepanja proti 'vardam'

Svet za nacionalno varnost (SNAV) je na današnji redni seji med drugim naložil ministrstvoma za pravosodje in notranje zadeve, da v najkrajšem času pripravita spremembe kazenskega zakonika in prekrškovnih predpisov s ciljem, da bi lahko ukrepali tudi ob aktivnostih samooklicanih vaških straž in skupin, kot je denimo Štajerska varda.

V vladnih prostorih je danes potekala druga seja SNAV, prva po spremenjenem odloku o tem posvetovalnem in usklajevalnem telesu vlade za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zašite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti.

SNAV je sprejel tudi nov Poslovnik, obravnaval poročilo s področja nezakonitih prehodov državne meje v letu 2019 ter vladi predlagal v sprejem Nacionalno strategijo za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma. Z namenom ustrezno sankcionirati združevanje in aktivnosti raznih organizacij, ki posegajo v pristojnosti državnih organov ter pri ljudeh vzbujajo negotovost glede njihovega delovanja, je sprejel sklep, s katerim je naložil ministrstvoma za pravosodje in notranje zadeve, da v najkrajšem času spremenita kazenski zakonik ter ustrezno dopolnita predpise, ki urejajo prekrške.

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, je Svet za nacionalno varnost sprejel tudi nov poslovnik in predlagal vladi v sprejem Nacionalno strategijo za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma.

V minulih dneh so mediji spet poročali o aktivnostih in 'patruljiranju' pripadnikov Štajerske varde ob meji. Danes se je na Tumblerju odzvala tudi policija in zapisala, da nasprotuje ustanavljanju samooklicanih skupin in tako imenovanih vaških straž ter njihovim aktivnostim ob državni meji, "ker aktivnosti, ki jih izvajajo, predstavljajo določeno stopnjo varnostnih tveganj".

Zato policija skladno z zakonom in pooblastili, z namenom pravočasnega preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj in prekrškov, izvaja zakonsko opredeljene aktivnosti oziroma uradne postopke na območjih, kjer se nahajajo pripadniki omenjenih skupin, so zapisali in dodali, da pri varovanju državne meje veliko pozornosti namenjajo varnosti ljudi, ki živijo ob meji in vzpostavljanju partnerskega sodelovanja z občani v lokalni skupnosti.