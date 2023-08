14-članski svet za obnovo po poplavah bo vodil Pipenbaher

Vlada je imenovala člane novoustanovljenega sveta za obnovo po poplavah, ki so v začetku meseca prizadele dele države. Za predsednika 14-članskega strokovnega sveta so postavili priznanega gradbenega inženirja Marjana Pipenbaherja.

Z interventnim zakonom je vlada ustanovila tudi Sklad za obnovo Slovenije, ki je namenjen sofinanciranju izvedbe celovitih ukrepov in projektov, povezanih s poplavami in plazovi. V njem se bodo zbirala sredstva iz državnega proračuna, evropska sredstva in sredstva iz drugih virov. Delovanje sklada bodo uredili z ustanovitvenim aktom.

icon-expand Marjan Pipenbaher FOTO: Miro Majcen

Danes pa so sporočili tudi imena 14-članskega sveta, ki mu predseduje Marjan Pipenbaher. Gre za priznanega gradbenega inženirja, ki je znan predvsem po projektiranju mostov in drugih zahtevnih inženirskih objektov. Po njegovih načrtih je bilo zgrajenih 200 tovrstnih objektov v Sloveniji in tujini. Med njegove najodmevnejše projekte sodijo most Pelješac (Hrvaška, 2022), most Nissibi čez reko Evfrat (Turčija, 2015), most Millennium v Podgorici (Črna gora, 2006), največji železniški viadukt v Izraelu (2017) in viadukt Črni Kal (2004). Za svoje projekte je prejel tudi številne nagrade. Poleg Pipenbaherja je vlada v svet imenovala tudi številne druge strokovnjake. Med njimi je Matjaž Mikoš, priznani mednarodni strokovnjak na področju inženirske hidrotehnike in hidrologije. Mikoš je sicer tudi profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG), redni član Inženirske akademije Slovenije (IAS) in član akademije New York Academy of Sciences (NYAS). Leta 2014 je postal predstojnik Raziskovalnega inštituta za geo in hidro tveganja na UL FGG. Leta 2016 pa je na Univerzi v Ljubljani postal predstojnik Unescove Katedre za zmanjšanje tveganj ob vodnih ujmah. V preteklosti je sodeloval kot član strokovnih odborov pri inženirski sanaciji večjih zemeljskih plazov v Sloveniji (med drugim Stože, Strug, Slano blato, Macesnik). Med leti 2014 in 2019 je bil predsednik Sveta Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

icon-expand Matjaž Mikoš FOTO: Inženirska akademija Slovenije

Član sveta je tudi Rok Fazarinc, priznani gradbeni inženir in hidrolog. Je prejemnik več nagrad Inženirske zbornice Slovenije (IZS), med drugim za izjemne inženirske dosežke v letu 2010 – za delovanje na področju varovanja in urejanja voda ter vodnega okolja. Bil je ena od ključnih oseb v številnih projektih protipoplavne varnosti na slovenskih vodotokih. S področjem protipoplavne varnosti se ukvarja že več kot 40 let. Je član sveta za vode, svetovalnega telesa ministra Uroša Brežana. Pri obnovi po poplavah bo sodeloval tudi gradbeni inženir in hidrolog Primož Banovec, direktor Inštituta za vodarstvo in docent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL. Je avtor številnih modelov poplavne nevarnosti ter projektov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Banovec je mednarodno priznan strokovnjak s področja modeliranja poplavne nevarnosti, ranljivosti in ogroženosti.

V svetu bosta tudi gradbena inženirja Janko Logar s Katedre za geotehniko na UL FGG ter Lidija Kegljevič Zagorc, strokovnjakinja na področju vodenja investicij, priprave projektne dokumentacije in pridobivanja dovoljenj za gradnjo. Od leta 2015 je zaposlena pri DRI upravljanje investicij, in sicer kot vodja projektov tretje razvojne osi. Sodeluje tudi v drugih gradbenih projektih, domačih in mednarodnih, je avtorica strokovnih in znanstvenih prispevkov s področja trajnostnega razvoja, investicijskih procesov, vodenja investicij in priprave projektne dokumentacije. Gradbeni inženir Gregor Ficko ima bogate izkušnje na področju projektnega vodenja pri gradnji objektov. Sodeloval je pri operativnem izvajanju in vodenju številnih velikih investicijskih projektov industrijskih, stanovanjsko-poslovnih in hidroenergetskih gradenj. Od leta 1994 je sodeloval tudi pri operativnem izvajanju nacionalnega programa izgradnje avtocest. Bil je vodja sektorja za avtoceste na Ministrstvu za promet, pozneje pa tudi vodja Direkcije RS za ceste, leta 2015 pa je prevzel vodenje JKP Radlje ob Dravi. Med člani sveta so tudi gradbeni inženir Andrej Jan, ki je med drugim sodeloval pri gradnji avtocest, obvoznic in nivojskih železniških prehodov; ter gradbeni inženirji Robert Lesničar, Srdjan Brković in Danilo Malnar.

