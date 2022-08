Svet zavoda UKC Ljubljana želi prepotrebno obnovo še pred jesenjo

Svet zavoda UKC Ljubljana je na seji obravnaval aktualne teme glede delovanja in izpostavil, da je glavna stavba UKC prepotrebna obnove. "UKCL nujno potrebuje nova okna v bolniških sobah in novo izolacijo stavbe pred zimo, ki prihaja, boljše prezračevanje in nova dvigala. Potrebuje še veliko drugega, vendar je energetska sanacija v tem trenutku izvedljiva, prioritetna in v dosegu roke," so zapisali v dopis, ki so ga poslali zdravstvenemu ministrstvu. Sanacijo želijo še pred jesenjo/zimo.

"Glavna stavba UKC Ljubljana je prepotrebna energetske sanacije in obnove. Prvič v zgodovini smo pridobili evropska sredstva za ta namen," so zapisali v dopis, ki so ga posredovali na Ministrstvo za zdravje in opozorili, da je energetska sanacija v času energetske krize in prihajajoče jeseni in zime toliko bolj pomembna. Po njihovem mnenju bi lahko obnova v času inflacije in težav v dobavi materialov z odlašanjem kmalu postala težje izvedljiva. Poudarili so še, da je pri njih letno hospitaliziranih približno 100.000 bolnikov in da ljudem zdravstveno pomoč nudijo 24 ur na dan sedem dni v tednu. "Zaradi dobrobiti bolnikov, današnjih in bodočih, smo bili dolžni narediti vse, kar je v naši moči, da se sanacija/obnova glavne stavbe UKCL realizira," so zapisali in poudarili, da bolniki v UKCL danes bivajo v razmerah, nevrednih časa, v katerem živimo. "Drenjajo se v sobah po štirje s skupnimi stranišči ..." so navedli.

"Med poletjem smo pričakovali intenzivna gradbena dela" O težavah in tveganjih pri obnovi so govorili tudi na izrednem Strokovnem svetu 7. aprila letos, kjer so kot prioriteto v času obnove opredelili čimprejšnjo postavitev začasne bolnišnice na mestu stare Nevrološke klinike. Za potencialne nadomestne prostore so predvideli tudi DTS, vendar so te prostore zaradi najnovejše različice koronavirusa, ki naj bi se hitro širila, rezervirali za jesenske in zimske valove epidemije.

icon-expand UKC Ljubljana FOTO: Aljoša Kravanja

"Med poletjem smo pričakovali intenzivna gradbena dela na energetski sanaciji, ki zaradi raznih okoliščin niso bila izvedena. Začasna bolnišnica je daleč od realizacije," pravijo. Ob nepredvidljivosti epidemiološke situacije v obdobju jesen/zima, krize v primami dejavnosti, nepredvidljivosti energetske in ekonomske krize, ne morejo več načrtovati selitve oddelkov po celotni vertikali, če imajo te za posledico večmesečno krčenje posteljnih kapacitet. Sanacijo želijo še pred jesenjo/zimo "Strokovni svet UKCL predlaga, da se energetska sanacija UKCL čimprej začne izvajati, in to pred jesenjo/zimo 2022/2023 ter da se predvidena evropska sredstva izkoristijo. UKCL nujno potrebuje nova okna v bolniških sobah in novo izolacijo stavbe pred zimo ki prihaja, boljše prezračevanje in nova dvigala. Potrebuje be veliko drugega, vendar je energetska sanacija v tem trenutku izvedljiva, prioritetna in v dosegu roke," so prepričani. Predlagali so še, da bi z notranjo obnovo nadaljevali takoj po zagotovitvi rezervnih prostorov, ki bi bili v začasni bolnišnici na mestu stare Nevrološke klinike in na Vrazovem trgu, po zaključeni obnovi Negovalne bolnišnice, ki trenutno poteka. "Začasna bolnišnica bi bila primerna tudi za druge namene, covid-19 in druge epidemije, nadomestne prostore med načrtovano obnovo Infekcijske klinike in drugih klinik znotraj kampusa UKCL in Medicinske fakultete in morebitne druge potrebe," so pojasnili. Izpostavili so še, da so hrvaške bolnišnice svoje prostore začele obnavljati še pred pandemijo: Upamo, da bomo tudi v Sloveniji z voljo, znanjem in modrostjo skupaj zmogli evropska sredstva za UKCL izkoristiti v prid bolnikom. "Prej ali slej bomo bolniki tudi mi sami, ali naši najbližji. Dobro delujoč UKCL (z ustrezno infrastrukturo) bo tudi v bodoče lahko pomenil odločilen korak med življenjem in smrtjo, ter med normalnim življenjem in invalidnostjo," so še zapisali.

Skoraj 30 milijonov evrov presežka odhodkov nad prihodki Svet zavoda UKCL je na redni 8. seji sicer obravnaval tudi aktualne razmere zdravljenja covid pacientov, stanje čakalnih dob v UKCL in poslovanje v prvi polovici letošnjega leta. Po oceni rezultatov poslovanja je UKC Ljubljana v prvi polovici leta 2022 realiziral 27.971.255 evrov presežka odhodkov nad prihodki. Realizacija prihodkov je bila 99, 58 % od načrtovanih, realizacija odhodkov pa za 8,14 odstotka višja od načrtovanih. Generalni direktor UKCL Jože Golobič je kot glavne razloge za bistveno povišanje odhodkov izpostavil višje postavke za material, zdravila, storitve in stroške dela, podplačane storitve in že opravljen, vendar ne plačan program in storitve.