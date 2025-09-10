Svetli način
Slovenija

Svet ZD Ljubljana ohranil soglasja za dopolnilno delo direktorice pri koncesionarju

Ljubljana, 10. 09. 2025 17.25 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
13

Člani sveta Zdravstvenega doma Ljubljana so na seji soglasno ugotovili, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti ne vpliva na že izdana soglasja za dopolnilno delo direktorice ZD Ljubljana Antonije Poplas Susič v Zdravstvenem zavodu Multimedicus, ki je kot nosilec koncesije del mreže javne zdravstvene službe, so sporočili iz zavoda.

Antonija Poplas Susič
Antonija Poplas Susič FOTO: Bobo

Direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič v zdravstvenem zavodu Multimedicus opravlja delo družinske zdravnice kot dopolnilno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, skladno z zakonom o zdravniški službi in zakonom o delovnih razmerjih, so po seji sporočili z ZD Ljubljana.

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti je v prehodnih določbah sicer določila, da direktorjem javnih zdravstvenih zavodov v treh mesecih prenehajo veljati soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti.

Preberi še Poplas Susičeva še vedno na dveh stolih

Tudi generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo Jasna Humar je avgusta pojasnila, da so z 21. avgustom direktorjem zdravstvenih zavodov prenehala veljati soglasja za delo izven javnega zdravstvenega zavoda. "Direktorji in strokovni direktorji lahko opravljajo dodatno delo po podjemnih pogodbah samo pri drugem javnem zdravstvenem zavodu, torej ne pri koncesionarju in ne pri zasebniku," je takrat pojasnila Humarjeva.

Vendar pa novela ne posega v izdana soglasja za dopolnilno delo, so sklenili člani sveta zavoda ZD Ljubljana.

Poplas Susičeva Zdravstveni dom Ljubljana vodi od aprila 2021. Večkrat je bila tudi tarča kritik, da ne ureja razmer zavodu. Po drugi strani pa je bila deležna več pohval ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

svet zd ljubljana soglasje dopolnilno delo antonija poplas susič
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prince of persia
10. 09. 2025 18.13
Pa j.... ti slovensko (ljubljansko) lopovščino! Dokler ne bodo šli sedet, vsi od Jankovića do Goloba in Janše in to v zapor tipa Južne Amerike, tako dolgo se bodo igrali z nami.
ODGOVORI
0 0
BBcc
10. 09. 2025 18.08
To ne bo tako ostalo.
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
10. 09. 2025 18.07
+3
Evo za ene ne velja ,drugi ne smejo .....
ODGOVORI
3 0
bojer
10. 09. 2025 18.06
+2
Joj, a ste mislili, da je to nekaj novega 🤣. Soglasnoooo ...
ODGOVORI
2 0
nemski_ovcar
10. 09. 2025 18.06
+1
Zakaj so na visokih položajih same grozilde????
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
10. 09. 2025 18.05
+2
Brez komentarja
ODGOVORI
2 0
El pi5tolero
10. 09. 2025 18.00
+6
Vidis, zakon velja samo za nekatere! Drugi so nedotakljivi! Lol
ODGOVORI
6 0
Anion6anion
10. 09. 2025 17.59
+5
Janko je že zdavnaj povedal, ne dirajte mojih kadrov
ODGOVORI
5 0
zvoneti
10. 09. 2025 17.54
+6
He, he, za šerifa zakoni ne veljajo. Sramota!!!
ODGOVORI
6 0
Pacient2
10. 09. 2025 17.43
+5
Levi takoj glavo v pesek ko gre za njihove. Golobček dela kot največji kapitalist
ODGOVORI
5 0
Pacient2
10. 09. 2025 17.37
+4
Levi ne znajo brez javnega ?
ODGOVORI
4 0
mackon08
10. 09. 2025 17.34
+7
Pa ti niso nornalni, zakon je zrlo jasen, samo za Jankoviča in njegove podrepnike se drugače tolmači. Vsak dan ji naj napišejo kazen 5000 pa da vidimo kdo bo popustil.
ODGOVORI
7 0
