Svet ZD Ljubljana ohranil soglasja za dopolnilno delo direktorice pri koncesionarju

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti je v prehodnih določbah sicer določila, da direktorjem javnih zdravstvenih zavodov v treh mesecih prenehajo veljati soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti.

Direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič v zdravstvenem zavodu Multimedicus opravlja delo družinske zdravnice kot dopolnilno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, skladno z zakonom o zdravniški službi in zakonom o delovnih razmerjih, so po seji sporočili z ZD Ljubljana.

Tudi generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo Jasna Humar je avgusta pojasnila, da so z 21. avgustom direktorjem zdravstvenih zavodov prenehala veljati soglasja za delo izven javnega zdravstvenega zavoda. "Direktorji in strokovni direktorji lahko opravljajo dodatno delo po podjemnih pogodbah samo pri drugem javnem zdravstvenem zavodu, torej ne pri koncesionarju in ne pri zasebniku," je takrat pojasnila Humarjeva.

Vendar pa novela ne posega v izdana soglasja za dopolnilno delo, so sklenili člani sveta zavoda ZD Ljubljana.

Poplas Susičeva Zdravstveni dom Ljubljana vodi od aprila 2021. Večkrat je bila tudi tarča kritik, da ne ureja razmer zavodu. Po drugi strani pa je bila deležna več pohval ljubljanskega župana Zorana Jankovića.