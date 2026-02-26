Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Svet Zpiza predlaga izredno uskladitev pokojnin

26. 02. 2026 15.51

Avtor:
STA D.L.
Pokojnine

Pokojnine, ki jih je svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sredi februarja že redno uskladil za 4,2 odstotka, naj se od 1. marca uskladijo še izredno, in sicer za en odstotek, je sklenil svet. A za veljavnost sklepa je treba pridobiti soglasje vlade. Višji zneski bi bili po sklepu nakazani pri izplačilu pokojnin za maj.

Denar
Denar
FOTO: Shutterstock

Od 23 navzočih članov sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) jih je za tak sklep glasovalo 17, šest pa jih je bilo vzdržanih. Med vzdržanimi je bila tudi predstavnica ministrstva za finance v svetu.

Predlog za izredno uskladitev so podale članice sveta, ki so bile imenovane na predlog ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Rast povprečne plače v letu 2025 je bila namreč za več kot 20 odstotkov nižja od jesenske napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj, posledično pa je bila nižja tudi redna uskladitev pokojnin, je v predstavitvi predloga na današnji seji dejala članica sveta Lidija Šubelj, ki je predstavnica vlade.

Metodološko je sicer po njenih besedah skoraj nemogoče ločiti med vplivom denimo počasnejše rasti zlasti v izvoznem delu zasebnega sektorja gospodarstva in posledično počasnejše rasti tamkajšnjih plač. Hkrati pa je vlada že večkrat izrazila razumevanje glede zahteve po dodatni izredni uskladitvi v višini enega odstotka, ki jo utemeljujejo predstavnice upokojencev v svetu zavoda. Tako z obeh vidikov meni, da je izredna uskladitev v višini enega odstotka upravičena, je spomnila Lidija Šubelj.

Ob tem je povedala, da je finančni načrt zavoda za letos predvidel, da se bodo pokojnine redno uskladile za pet odstotkov, medtem ko so se na podlagi statističnih podatkov za 0,8 odstotne točke manj.

Generalni direktor Zpiza Marijan Papež je predlog ocenil kot "razumno odločitev", še toliko bolj zato, ker so v finančnem načrtu zagotovljena sredstva za njegovo izvedbo.

Če bo vlada dala soglasje, bosta zagotovljena pokojnina in zagotovljena vdovska pokojnina po navedbah zavoda znašali 826,15 evra.

V razpravi je Anka Tominšek kot predstavnica upokojenskih organizacij opomnila, da je Zveza društev upokojencev Slovenije prav tako zahtevala enoodstotno izredno uskladitev. Pa tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije po besedah predsednice sveta Frančiške Ćetković, ki sindikat vodi, menijo, da bi bilo treba sprejeti tak predlog.

Aljoša Čeč iz vrst predstavnikov sindikalnih organizacij je medtem izrazil pričakovanje, da bo s takšno izredno uskladitvijo odpravljen enoodstotni primanjkljaj pri izplačilu pokojnin, ki je nastal v preteklosti zaradi interventnih ukrepov.

ebik
26. 02. 2026 17.21
Raje uskladite plače, da se bo lahko kolko tolko normalno živelo v tej lepi naši Zloveniji
wsharky
26. 02. 2026 17.05
Robijeva vlada bo naredila vse, da ugodijo spiz-u, za volivce gre, vsak glas šteje
frenk7
26. 02. 2026 16.55
Janševa vlada je ukradla upokojencem 25% pokojnine in 8,5% je vzel ZUJF iz osnove , ki je nikoli več ne bo mogoče nadoknaditi.
frenk7
26. 02. 2026 16.54
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada pretepala ljudi, ki so brali ustavo.
