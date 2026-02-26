Svet Zpiza predlaga izredno uskladitev pokojnin

Predlog za izredno uskladitev so podale članice sveta, ki so bile imenovane na predlog ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Rast povprečne plače v letu 2025 je bila namreč za več kot 20 odstotkov nižja od jesenske napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj, posledično pa je bila nižja tudi redna uskladitev pokojnin, je v predstavitvi predloga na današnji seji dejala članica sveta Lidija Šubelj , ki je predstavnica vlade.

Od 23 navzočih članov sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) jih je za tak sklep glasovalo 17, šest pa jih je bilo vzdržanih. Med vzdržanimi je bila tudi predstavnica ministrstva za finance v svetu.

Metodološko je sicer po njenih besedah skoraj nemogoče ločiti med vplivom denimo počasnejše rasti zlasti v izvoznem delu zasebnega sektorja gospodarstva in posledično počasnejše rasti tamkajšnjih plač. Hkrati pa je vlada že večkrat izrazila razumevanje glede zahteve po dodatni izredni uskladitvi v višini enega odstotka, ki jo utemeljujejo predstavnice upokojencev v svetu zavoda. Tako z obeh vidikov meni, da je izredna uskladitev v višini enega odstotka upravičena, je spomnila Lidija Šubelj.

Ob tem je povedala, da je finančni načrt zavoda za letos predvidel, da se bodo pokojnine redno uskladile za pet odstotkov, medtem ko so se na podlagi statističnih podatkov za 0,8 odstotne točke manj.

Generalni direktor Zpiza Marijan Papež je predlog ocenil kot "razumno odločitev", še toliko bolj zato, ker so v finančnem načrtu zagotovljena sredstva za njegovo izvedbo.

Če bo vlada dala soglasje, bosta zagotovljena pokojnina in zagotovljena vdovska pokojnina po navedbah zavoda znašali 826,15 evra.

V razpravi je Anka Tominšek kot predstavnica upokojenskih organizacij opomnila, da je Zveza društev upokojencev Slovenije prav tako zahtevala enoodstotno izredno uskladitev. Pa tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije po besedah predsednice sveta Frančiške Ćetković, ki sindikat vodi, menijo, da bi bilo treba sprejeti tak predlog.

Aljoša Čeč iz vrst predstavnikov sindikalnih organizacij je medtem izrazil pričakovanje, da bo s takšno izredno uskladitvijo odpravljen enoodstotni primanjkljaj pri izplačilu pokojnin, ki je nastal v preteklosti zaradi interventnih ukrepov.