Sekretariat Sveta za nacionalno varnost predlaga mešane patrulje Policije in vojske

Vojska bo na terenu pomagala Policiji pri izvajanju nalog za zagotavljanje varnosti.

Po tragičnem dogodku v Novem mestu je za zagotavljanje varnosti na območju Dolenjske prisotno večje število policistov, zato so se člani sekretariata strinjali o aktivaciji mešanih patrulj slovenske policije in vojske, pri čemer bo vojska zagotovila podporo s kadri in tehniko. Vladi predlagajo, da se 37. člen zakona o obrambi aktivira do enega leta, pri čemer se bodo redno mesečno preverjale varnostne razmere.

Pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju teh nalog nimajo policijskih pooblastil, so opozorili v sporočilu vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Prisotnost mešanih patrulj na terenu bo skladna z veljavnim načrtom o sodelovanju med slovensko vojsko in policijo. "Enak ukrep je bil sprejet leta 2015 ob migrantskem valu in se je izkazal za učinkovito podporo policiji pri izvajanju njenih nalog za zagotavljanje varnosti," ocenjujejo v sporočilu.

Obenem člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost predlagajo, da se za dodatne posebne obremenitve policistov zagotovijo finančna sredstva.

Vlada bo o predlaganem odločala v najkrajšem možnem času, so še napovedali v Ukomu.

V sredo je koordiniranje vseh operativnih nalog, povezanih s kadrovsko pomočjo na območju Policijske uprave Novo mestu, sicer prevzela uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave. V Novem mestu sicer pozorno spremljajo varnostne razmere na tem območju, prisotni so policisti več policijskih uprav, posebne in specialne enote.