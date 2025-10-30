Svetli način
Slovenija

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost predlaga mešane patrulje Policije in vojske

Ljubljana, 30. 10. 2025 12.15 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L. , STA
Komentarji
205

Člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost so sprejeli sklep, v katerem vladi predlagajo aktivacijo 37. člena zakona o obrambi, po katerem lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade, so sporočili z Ukoma. Enak ukrep je bil sprejet leta 2015 ob migrantskem valu.

Vojska bo na terenu pomagala Policiji pri izvajanju nalog za zagotavljanje varnosti.
FOTO: Miro Majcen

Po tragičnem dogodku v Novem mestu je za zagotavljanje varnosti na območju Dolenjske prisotno večje število policistov, zato so se člani sekretariata strinjali o aktivaciji mešanih patrulj slovenske policije in vojske, pri čemer bo vojska zagotovila podporo s kadri in tehniko. Vladi predlagajo, da se 37. člen zakona o obrambi aktivira do enega leta, pri čemer se bodo redno mesečno preverjale varnostne razmere.

Pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju teh nalog nimajo policijskih pooblastil, so opozorili v sporočilu vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Prisotnost mešanih patrulj na terenu bo skladna z veljavnim načrtom o sodelovanju med slovensko vojsko in policijo. "Enak ukrep je bil sprejet leta 2015 ob migrantskem valu in se je izkazal za učinkovito podporo policiji pri izvajanju njenih nalog za zagotavljanje varnosti," ocenjujejo v sporočilu.

Obenem člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost predlagajo, da se za dodatne posebne obremenitve policistov zagotovijo finančna sredstva.

Vlada bo o predlaganem odločala v najkrajšem možnem času, so še napovedali v Ukomu.

V sredo je koordiniranje vseh operativnih nalog, povezanih s kadrovsko pomočjo na območju Policijske uprave Novo mestu, sicer prevzela uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave. V Novem mestu sicer pozorno spremljajo varnostne razmere na tem območju, prisotni so policisti več policijskih uprav, posebne in specialne enote.

Po tragediji napovedali zakonodajne spremembe

Okrepljena prisotnost policije v jugovzhodni Sloveniji sledi sobotnemu napadu, po katerem je umrl 48-letnik. Dejanja je osumljen 21-letni pripadnik romske skupnosti, kar je zaostrilo že tako napete odnose med romskim in neromskim prebivalstvom na jugovzhodu države. Vladni predstavniki s premierjem Robertom Golobom na čelu so na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po umrlem.

Preberi še Golob: Šutarjev zakon naslavlja kriminal po celi Sloveniji

Zakon bo posegel v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

ssnav policija vojska
Kumul
30. 10. 2025 13.39
Ali moramo komentatorji dati konsenz in povedati, da si želimo samo varne države? Toliko ministrstev in tako velik aparat kot še nikoli pa toliko pranja perila v javnosti. Če bi se privatni sektor toliko ukvarjal sam s sabo bi bili vsi zaprti in lačni. Kaj šele če bi toliko delali od doma...
ODGOVORI
0 0
Castrum
30. 10. 2025 13.39
Levica uvaja vojaško diktaturo?....
ODGOVORI
0 0
ZIPPO
30. 10. 2025 13.38
+2
Če te naši pristojni od Vlade in policije ne dojamejo,da je potrebna samo ena akcija in nadalje močno poostren nadzor,potem niso vredni da sedijo na svojih položajih!!!!
ODGOVORI
2 0
2fast4
30. 10. 2025 13.38
+1
Vožnja vojaka skozi čas...
ODGOVORI
1 0
LeviTUMOR
30. 10. 2025 13.36
+1
Dele bi bila pa tud Varda fajn ane lewaci dvolični zadrti. Levim BI jaz v primeru težav prepovedal klicati policijo, kaj jim pa bo, sej jih sovražijo, so to kazal 2 let med corono. Sami se zmente
ODGOVORI
1 0
Teofil
30. 10. 2025 13.36
Kaj pa morda Štajerska varda
ODGOVORI
0 0
4BIDEN
30. 10. 2025 13.37
puste človeka na miru... a ni blo dost jokanja?
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
30. 10. 2025 13.36
+3
Če vas je Holobizem nategnu pri eni stvari, vam povem, da vas je že čisto pri vsakem projektu in še vas bo .. - (s preimenovanjem dodatnega zavarovanja v obvezno --- - s 5 tarifnim el. nategom --- s 100 montažnimi hiškami na mesec --- z Holobjo najcenejšo košarico v zgodovini Slovenije ), z dogotrajno oskrbo, z Božičnico .. s pokojninsko reformo . .. vas bo seveda tudi sedaj s Šutarjevem zakonom ... ... le zakaj bi bilo pol leta pred koncem mandata drugače !!?
ODGOVORI
3 0
Oliguma
30. 10. 2025 13.36
+2
Mislim..zaradi parih vasi..kot, da bi bil to svetovni problem. No saj je razumljivo..saj še medvedje problematike ne znajo rešit.
ODGOVORI
2 0
zdravilozavse
30. 10. 2025 13.35
+0
Takšni ukrepi so nujni res so prepozni,a bolje pozno kot nikoli.Se mi pa pojavljajo dvomi v takšne patrulje brez nekih strožjih pooblastil?Sam PV Golob je povedal,da trenutno nimamo ustrezne zakonodaji bi podpirala takšne ukrepe.Pogrešam hitro sprejemanje zakonodaje!Če se je lahko čez noč sprejemal neke sklepe o za nas nepomembni Palestini in Izraelu,pričakujemo in to upravičeno,da se sprejmejo ukrepi,ki vplivajo na življenje vseh dr] avljane Slovenije,Se pa bojim, da so to bolj obljube kot kaj drugega saj se bo sprejemanje zakonov zalomilo z ustavo in človekovimi pravicami in tako iz vsega skupaj ne bo nič
ODGOVORI
1 1
kala 09
30. 10. 2025 13.35
+5
Super pa še 10 bagrov,pa samo ruši.
ODGOVORI
5 0
Rožle Patriot
30. 10. 2025 13.34
+3
Pol leta pred volitvami, aktivacija 37. člena .. Že takoj drugi mandat, pa davek na nepremičnine ! ... Ne, ne .. ne bo vam uspelo !!! Plešite !!!
ODGOVORI
4 1
iziizi
30. 10. 2025 13.34
+2
BRAVOO NOVICA ZELO POMEMBNA 15 MLADOLETNIH PUNC JE NOSEĆIH KAJ PA 2OO ROMOV KRIMINALCOV KI DELAJO DROGA OROŽJE NASILNIŠTVO NAD DELAVNIMI LJUDMI KDO BO KAJ O NJIH NAPISAL,DA ROMKINJE NEKATER ŽE PRI 12 LETIH RODIJO NI NIČ NOVEGA ALI ČUDNEGA
ODGOVORI
3 1
Podlesničar
30. 10. 2025 13.38
Kako si prišel do te številke? V Nm sta 2 noseči...
ODGOVORI
0 0
kokicas
30. 10. 2025 13.32
+0
Vojak nima poblastil nobenih, še mestni redar jih ima več. Imajo več orožja kot vojska vsak dan v uporabi te pa neke navidezne ukrepe noro kako res vidoš da v praksi drzavni aparat ne deluje in se noče niti zagnati.
ODGOVORI
3 3
Podlesničar
30. 10. 2025 13.38
Ima pa zanimive igračke, ki jih lahko odstopi policiji ;)
ODGOVORI
0 0
4BIDEN
30. 10. 2025 13.32
+2
zdaj čakamo da spustijo kakšnega zaprtega medveda, zaprtega v kletki 2x2, lačnega SEVEDA, na neko območje brez medvedov?
ODGOVORI
3 1
osservatore
30. 10. 2025 13.32
+0
"Sekretariat Sveta za nacionalno varnost predlaga mešane patrulje Policije in vojske". To bo torej podobno Krumpelnovim ukrepom, ko je na ulice nekaterih mest poslal nacionalno gardo,
ODGOVORI
1 1
Wolfman
30. 10. 2025 13.31
+3
Kaj pa vaške straže? Namreš so še zelo popularne med komunajzli.
ODGOVORI
4 1
Gadijo
30. 10. 2025 13.30
+2
Golob Danes uvaja DOKTATURO po zgledu Putinove Rusije! Volitve se bližajo!!
ODGOVORI
4 2
Podlesničar
30. 10. 2025 13.34
+2
Končno prava desnica...
ODGOVORI
2 0
nadangel Mihael
30. 10. 2025 13.29
-1
a na protestih romovo bodo prišli tudi policaji z vodnimi topovi pa tem sam vprašam za prjatla :)
ODGOVORI
1 2
jutri bolje bo
30. 10. 2025 13.28
+7
Seveda, takoj sem za to. Pa a smo res uporabili vse resurse policije. A smo res. Imam slab obcutek. Po streljanju v Žabjaku je policija uporabika vse sile, da bi izsledila storilce. Našli so menda par tulcev od nabojev. A ni to posmeh policije, državi in nam vsem, ki plačujemo davke.
ODGOVORI
9 2
4BIDEN
30. 10. 2025 13.28
+4
mi se ukvarjamo z novim mestom, a preko mađarske nam prihaja 100.000 močno štipendiranih migrantov (štimpendiranih z strani EU)
ODGOVORI
7 3
Podlesničar
30. 10. 2025 13.33
+0
A res, kdaj pa pridejo? a z vlakom?
ODGOVORI
2 2
4BIDEN
30. 10. 2025 13.34
+1
to ne vem, vem pa, da jih v nemčiji in na poljskem NOČEJO!
ODGOVORI
2 1
Podlesničar
30. 10. 2025 13.39
Torej nič ne veš, samo trolaš... 👍
ODGOVORI
0 0
