Svete maše od sobote z upoštevanjem novih navodil

Škofje ordinariji so danes na seji Stalnega sveta SŠK pozdravili odlok vlade, s katerim se od sobote odpravlja prepoved izvajanja verskih obredov. Obenem so sprejeli nova navodila, ki jih najdete na njihovi spletni strani.

Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov bo škof ordinarij za svojo škofijo sprejel odločitev o obhajanju svetih maš. Odločitev o tem bodo posamezne škofije objavile na svojih spletnih straneh do danes zvečer - do 19. ure. Tam, kjer bo dovoljeno obhajanje svetih maš z udeležbo vernikov, bo treba upoštevati nova navodila, ki so dostopna na spletni strani SŠK, so sporočili.