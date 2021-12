Svetina: Invalidom moramo zagotoviti enake možnosti in obravnavo

Invalidi se v vsakdanjem življenju še vedno srečujejo s številnimi ovirami in diskriminacijo, ki jim preprečujejo, da bi uživali temeljne pravice, določene v mednarodnih in nacionalnih pravnih aktih, ugotavlja Svet za invalide. Okrevanje družbe in gospodarstva po koncu epidemije naj bo priložnost, da s sodelovanjem invalidov zgradimo vključujoč svet, so pozvali.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na virtualnem posvetu o družbeni vključenosti invalidov, ki ga je pripravila mariborska fakulteta za varnostne vede, zavzel za zagotavljanje enakih možnosti, enake obravnave in posledično preprečevanje diskriminacije invalidov. Kot je dejal, ta cilj ne sme biti le v teoriji, pač pa tudi v praksi. Dejal je, da se morajo naša prizadevanja usmeriti v uporabnika in njegove potrebe, saj le tako spoštujemo njegovo dostojanstvo. "Solidarnost in povezanost sta ključna, ko gre za človekove pravice, gre za dostojanstvo. In to velja za vsa področja našega udejstvovanja. S konceptom urejanja dostopnosti za vse človekovo dostojanstvo vsekakor postavljamo v ospredje," meni Svetina.

Univerzalna dostopnost in odpravljanje ovir sta ključnega pomena za zagotovitev polnopravne udeležbe invalidov v družbi tudi po mnenju ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. Glede na to moramo po njegovih besedah namenjati več skrbi odstranjevanju ovir, s katerim se srečujejo.

Po njegovih besedah je naloga države, da dosledno varuje vse tiste ljudi, ki niso konkurenčni na trgu dela, prav tako pa je dolžna ustvarjati pogoje, da lahko živijo dostojno življenje. Za Svetino je velik izziv še staranje prebivalstva. Vedno več je starejših in starajočih se invalidov. Srečujemo se tudi s čedalje pogostejšim pojavljanjem kroničnih bolezni in porastom duševnih motenj, kar je med drugim močno odstrla prav pandemija. Ta na duševnem zdravju prebivalstva že pušča zareze, o tem tudi vse več govorimo, a se Svetina boji, da se bomo čez nekaj let zaskrbljeno ozirali na to obdobje, ker za izboljšanje stanja ne storimo dovolj. Direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar je povedal, da mora biti pravica vsake osebe, ne glede na oviranost, s katero živi, da se v okolju giblje čim bolj neodvisno in varno. Da bi bilo to mogoče v kar največji meri, je treba prilagajati in izgrajevati ustrezno infrastrukturo. V Sloveniji je po ocenah okrog 170.000 invalidov. Ovire in prepreke, s katerimi se v javnem prostoru srečujejo osebe z različnimi oviranostmi, je treba v čim večji meri odstraniti in nadomestiti s primernejšimi, meni Hribar.

icon-expand Parkirna mesta za invalide FOTO: Aljoša Kravanja

Pozval je vse udeležence v prometu, ne le voznike, naj bodo v prometu spoštljivi, sodelovalni, saj ljudje z ovirami niso zgolj gibalno ovirani. V mislih moramo imeti slepe, slabovidne, gluhe, naglušne, gibalno ovirane starejše, pa tudi nekatera druga psihofizična stanja. To je denimo demenca pri starejših, upad kognitivnih sposobnosti, zaradi česar posamezniki lahko v prometu postanejo še bolj izpostavljeni. "Če k prej omenjenim 170.000 prištejemo še skoraj 20 odstotkov prebivalstva, starejšega od 65 let, in ob zavedanju, da se prebivalstvo pospešeno stara, je povsem jasno, da je omogočanje multimodalne mobilnosti nuja in ena od prioritet. S potrebami takšne mobilnosti se bo prej kot slej srečal vsakdo izmed nas," pravi Hribar. Agencija je bila že od začetka tudi aktivni partner v projektu Parkiraj izgovore drugam, saj je to področje, ki je, tako Hribar, še posebej občutljivo in nikakor ne sme ostati spregledano. Prav tako agencija pred mednarodnim dnevom invalidov že več let podaja pobudo o poostrenem nadzoru nad neupravičenim parkiranjem na parkirnih mestih za invalide v čim večjem številu občin. Poziv k poostrenemu nadzoru so podali tudi letos in upajo, da se bo nanj odzvalo čim več občin.

Invalidom je treba omogočiti polnopravno vključevanje v družbo, ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov pozivajo organizacije, ki jih predstavljajo. S tem namenom je treba po njihovih navedbah odstraniti tako ovire v fizičnem kot družbenem okolju, k čemer nas zavezuje tudi konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije želi širšo družbo spodbuditi k boljšemu razumevanju vprašanj, povezanih z invalidi. Pri tem poudarjajo pomen polne vključenosti invalidov kot enakopravnih in enakovrednih članov družbe. Nekatere ključne zaveze iz konvencije so po njihovih navedbah še vedno neuresničene, nanašajo pa se denimo na dostopnost fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij.