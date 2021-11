Svetina opozoril na prepočasno prilagajanje okolja in storitev invalidom

Slovenija je po oceni ministrstva za delo ena dejavnejših držav na področju uresničevanja pravic invalidov in kot predsedujoča Svetu EU odločno podpira udeležbo invalidov v vseh vidikih družbe v EU. A varuh človekovih pravic Peter Svetina meni, da je enakopravno vključevanje invalidov in ustvarjanje vključujočega okolja pri nas prepočasno.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je na spletni konferenci Večja mobilnost in dostopnost sta pot k večji udeležbi in opolnomočenju invalidov v družbi, ki jo je v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU organiziralo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s partnerji, poudaril, da so pravice invalidov so ena temeljnih vrednot EU, kjer je 87 milijonov invalidov. "Poskrbeti moramo, da lahko živijo samostojno, imajo enake priložnosti, dobre pogoje za delo in možnost za polno sodelovanje v družbi. Le tako bomo lahko zagotovili pravične in trajnostne družbe, sploh v luči strukturnih sprememb, ki jim bomo priča v prihodnosti," je dejal. Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa je izpostavil nekatere družbeno odgovorne projekte za pomoč invalidom, kot sta pilotni projekt samodejnega podnaslavljanja programov na nacionalni televiziji in multimodalno mobilnost oseb z različnimi oviranostmi, v okviru katerega se ranljivim skupinam v prometu zagotavlja kakovostno in varno mobilnost.

'Pravice invalidov so ena temeljnih vrednot EU.'

"Pomembne premike zagotovo delamo tudi na področju dostopnosti železniškega prometa. Tu moram pohvaliti prizadevanja države in Slovenskih železnic, saj se na tem področju odvija nagel napredek," je dejal in spomnil na večletno diskriminacijo študentov invalidov, ki so po intervencijah varuha sedaj upravičeni do brezplačnega medkrajevnega potniškega prevoza. Kot je dejal, pa na tem področju institucija varuha človekovih pravic pri svojem delu ugotavlja tudi številne kršitve oz. pomanjkljivosti. "Z dostopnostjo sodišč, šol, občin, upravnih enot in drugih objektov v javni rabi ne moremo biti zadovoljni. Kritično je tudi stanje na področju stanovanjske oskrbe, kjer primanjkuje ustreznih stanovanj za tetraplegike in paraplegike," je izpostavil. Pristojnim predlagajo tudi sprejem takšne ureditve, da bo zagotovitev ustrezno prilagojenih avtobusov v potniškem prometu eden izmed kriterijev za pridobitev koncesije za izvajanje javnih avtobusnih prevozov. Ob tem je po njegovih besedah v Sloveniji veliko nerešenih izzivov tudi na področju zaposlovanja invalidov, poleg tega se invalidi srečujejo tudi s težavami pri zdravstveni oziroma rehabilitacijski obravnavi. Po oceni varuha so problematične tudi dolge čakalne vrste za sprejem v institucionalno varstvo in hkrati prezgodnja institucionalizacija. "Prepričan sem, da lahko premike na bolje naredimo le tako, da vsa naša prizadevanja usmerimo v uporabnika in njegove potrebe. Le tako bomo lahko dali nedvoumno sporočilo o vrednosti življenja v vseh življenjskih obdobjih ne glede na različne okoliščine," je v video nagovoru še poudaril Svetina.

Peter Svetina je izpostavil nekatere družbeno odgovorne projekte za pomoč invalidom.