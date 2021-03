Svetina: Za otroke z Downovim sindromom se predpisi pogosto razlagajo v njihovo škodo

Pred svetovnim dnevom Downovega sindroma, ki bo v nedeljo, so pri varuhu človekovih pravic opomnili, da bi vsak med nami moral imeti enakovredne pogoje za uresničevanje svojih življenjskih potreb in ciljev. "A žal pri varuhu ugotavljamo, da se otrokom z Downovim sindromom in njihovim družinam prepogosto kršijo pravice oziroma temeljne svoboščine. Med njimi najpogosteje pravica do optimalnega usposabljanja in izobraževanja, pravica do najvišje ravni zdravstvenih standardov in storitev ter usposabljanja in zaposlovanja," so zapisali v sporočilu za javnost.