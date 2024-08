Svetla hiša Lumar z zunanjim kotičkom za vse letne čase

Gradnja hiše je velik zalogaj: najprej je potrebno skupaj z arhitektom naše želje in zahteve lokacije prevesti v sprejemljivo arhitekturno obliko; pridobiti vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja; poiskati zanesljivega izvajalca in usklajevati dela na gradbišču. Ob tem je potrebno hkrati misliti na funkcionalnost, energetsko učinkovitost in seveda stroške; gradnja in usklajevanje pa od nas zahtevajo ogromno časa in energije.

Družina, ki je bila na pragu tega življenjskega projekta, pa se je odločila nekoliko poenostaviti proces načrtovanja in gradnje svoje sanjske hiše. Celotno nalogo - od idejne skice, pridobivanja gradbenega dovoljenja, gradnje, nadzora pa do montaže zadnjega detajla - je zaupala podjetju Lumar.

Lumarjev arhitekturni biro, ki se ponaša s številnimi referencami in dolgoletnimi izkušnjami, je prevzel načrtovanje te individualno zasnovane hiše. Skupaj so zasnovali razgibano arhitekturo v dveh etažah, ki se v pritličju poveča za izmaknjeno spalnico staršev in pokrito teraso z letno kuhinjo. Arhitekti so upoštevali vse želje družine, hkrati pa arhitekturo uskladili z urbanističnimi pogoji parcele.

Arhitekturni biro je hkrati z načrtovanjem nadziral tudi proračun in izvedljivost detajlov ter družini svetoval glede energetske učinkovitosti hiše. Skupaj so se odločili za konstrukcijski sistem Lumar Pasiv Energy 3.0, sestavljen iz naravnih materialov (vpihane celuloze, lesnih vlaken), ki zagotavlja zdrave bivalne pogoje v hiši ter nizko porabo za ogrevanje. Le-ta znaša manj kot 10 kWh/m2 a, kar jo kvalificira kot skoraj nič-energijsko hišo, za katero so lastniki pridobiti tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada.

Hiša sledi konceptu Lumar Zero Emission Living, ki ga v podjetju Lumar razumejo kot skupek celovitih rešitev na področju trajnostnega in brez emisijskega bivanja, ki bodo imele pozitiven vpliv na več generacij. Ogrevanje je urejeno s toplotno črpalko s talnim gretjem, objekt se prezračuje z centralnim sistemom z rekuperacijo toplote, vgrajena so energetsko učinkovita alu/les okna. Vsi vgrajeni sistemi in materiali zagotavljajo odlične bivalne pogoje in majhne stroške ogrevanja skozi celoten življenjski cikel.

Izvedbo hiše je družina prepustila istemu podjetju, znanemu po svojem uigranem timu podizvajalcev in nadzornikov, ki zagotavljajo brezhibno izvedbo v dogovorjenih rokih. Lumar je poskrbel tudi za tiste podrobnosti, ki za marsikaterega izvajalca niso samoumevne - izvedbo terase, ki jo je družina nadgradila z bioklimatsko pergolo, na primer. Le-ta družini omogoča koriščenje zunanjega ambienta, na katerem so si uredili tudi prekrasno letno kuhinjo, skozi daljše obdobje.

Družina je tako uresničila svoje sanje o svetlem domu s pomočjo širokega spektra uigranih strokovnjakov, ki delujejo pod eno streho in s skupnim ciljem: ustvariti kvalitetno zasnovan dom, ki je naročniku pisan na kožo.