Svetla prihodnost za vaše podjetje s pomočjo EU

V poslovnem svetu, kjer tehnološki napredek in globalna konkurenca dandanes postavljajo nove mejnike, je ključnega pomena, da podjetja sledijo najnovejšim poslovnim trendom ter vlagajo v razvoj spretnosti svojih zaposlenih. Le tako lahko prispevajo k trajnostnemu razvoju, s tem pa tudi k večji inovativnosti in konkurenčnosti podjetij. Trenutno več kot tri četrtine podjetij v EU poroča o izzivih pri iskanju kadrov s potrebnimi spretnostmi, obenem pa se redno usposablja le 37 odstotkov odraslih. V želji izboljšanja spretnosti delovno aktivnega prebivalstva EU spodbuja naložbe v poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje, da bi bolje izkoristila potencial delovne sile, ustvarila kakovostna delovna mesta ter prispevala k trajnostni rasti gospodarstva.

Ker EU podpira mala in srednje velika podjetja pri prilagajanju na spremembe v gospodarstvu, kakršna sta zeleni in digitalni prehod, je oblikovala številne programe v podporo razvoju spretnosti. Če želite biti v vašem podjetju seznanjeni s sodobnimi trendi in nasveti o aktualnih finančnih instrumentih, se pridružite Paktu za znanja in spretnosti. Pakt povezuje različne deležnike, ponudnike izobraževanj in usposabljanj, javne organe in druge akterje, s ciljem izboljšanja poslovne uspešnosti in konkurenčnosti podjetij. Pridružite se lahko tudi koaliciji za digitalno pismenost – pobudi, ki si prizadeva za odpravo vrzeli v digitalnih spretnostih ter povezuje vse ustrezne partnerje pri spodbujanju usposabljanja za krepitev digitalnih spretnosti. Odličen vir pri iskanju novih talentov je portal EURES , ki nudi dostop do širokega bazena kvalificiranih kandidatov iz različnih evropskih držav. S sodelovanjem v EURES-u podjetja ne razširijo le svoje baze potencialnih zaposlenih, temveč tudi prispevajo k raznolikosti delovnega okolja. Tudi EU Talent POOL je posebej zasnovan za podjetja, ki želijo v svoje okolje privabiti najboljše talente na trgu dela. Z vzpostavitvijo mednarodnih povezav med podjetji in visoko usposobljenimi posamezniki lahko s pomočjo programa najdete in zaposlite posameznike z ustreznim strokovnim znanjem.

Evropska unija ponuja tudi različne finančne spodbude, kot so subvencije, davčne olajšave in druge oblike podpore, ki bodo vašemu podjetju bodisi pomagale zmanjšati stroške usposabljanja zaposlenih bodisi spodbujale dolgoročne naložbe. V okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) imate dostop do naložb v višini do 500.000 evrov, s programom InvestEU pa lahko dostopate do dodatne pomoči pri zagonu, rasti in širjenju podjetja.

Pomembno je, da spremljate tudi številne nacionalne programe in pobude v lokalnem okolju, ki so prav tako financirani s strani EU. Evropska sredstva je nacionalni spletni portal Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, kjer so zbrani številni programi, projekti in razpisi v okviru evropskih kohezijskih sredstev. Številni programi za delodajalce so zbrani tudi na spletnem mestu Zavoda RS za zaposlovanje. Eden takšnih programov je Hitrejši vstop mladih na trg dela, kjer lahko kot delodajalci prejemate finančno pomoč za svojega zaposlenega, ki se uči novih spretnosti v vašem podjetju. Mesečna subvencija se izplačuje 18 mesecev, namenjena pa je mladim do 30. leta starosti.

Evropski programi za razvoj spretnosti malim in srednje velikim podjetjem odpirajo vrata številnim novim priložnostim. S sodelovanjem v programih ne boste le izboljšali zadovoljstva vaših zaposlenih, temveč se boste dobro pripravili na prihodnje izzive. Vlaganje v razvoj zaposlenih ni le naložba v ljudi, temveč tudi naložba v rast in svetlo prihodnost vašega podjetja. Več informacij o programih, ki podpirajo razvoj spretnosti, najdete na spletnem mestu kampanje Lotimo se dela.

Članek je nastal v sodelovanju z Evropsko komisijo.





Naročnik oglasa je Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (EU).