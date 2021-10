Svetlič glede sporne izjave: Morda včasih uporabljam preveč kompleksen jezik

Predsednik Borut Pahor je v petek v DZ poslal predlog za imenovanje Roka Svetliča , pravnega strokovnjaka in raziskovalca, predstojnika Pravnega inštituta pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper za ustavnega sodnika. Pahor je ocenil, da Svetlič izpolnjuje visoke strokovne kriterije za opravljanje te funkcije. Kasneje istega dne pa je profesor na katedri za ustavno pravo ljubljanske pravne fakultete Saša Zagorc na družbenem omrežju zapisal, da je "pravni filozof" na posvetu na ministrstvu za notranje zadeve o migracijah in zakonu o tujcih julija lani izjavil, da bi morali organi, zadolženi za nadzor meje, streljati na migrante ob poskusu nedovoljenega vstopa v državo. Iz zapisa je bilo mogoče sklepati, da je imel Zagorc v mislih prav Svetliča.

Pravi, da je govoril o tistem, o čemer piše v zadnjih knjigah, to pa je opozorilo, da lahko vsaka država, tudi demokratična oz. postmoderna, hitro zdrsne v stanje, ko razmer ne obvladuje več in začne uporabljati vsa sredstva za zagotovitev svoje teritorialne celovitosti."To je vselej kaotična situacija, ko se humanost in človekove pravice umaknejo hlastanju za učinkovitostjo tukaj in zdaj. O tem nas poučuje tako politična teorija kot zgodovina Evrope, ki je žal v prvi vrsti zgodovina vojn."

Zavedati se moramo, je nadaljeval, "da normativni sijaj paragrafov ob eskalaciji razmer, ki jim državni organi niso več kos, v hipu prekrije nebrzdana govorica nasilja. Zato je naloga prava narediti vse." In kot je poudaril je ravno to bil njegov ključni poudarek na posvetu. "Da se na področju migracij ne sproži pozitivna povratna zanka. Z vso odgovornostjo trdim, če bo na naši meji izstreljen prvi strel, se bomo poslovili od sveta, kot ga poznamo."