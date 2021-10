Svetlič ob predstavitvi kandidature: Besed o streljanju migrantov nisem nikoli izrekel

Svetlič se je ob predstavitvi svoje kandidature v predsedniški palači odzval na namigovanja, da naj bi lani poleti na posvetu o migracijah in zakonu o tujcih govoril o streljanju migrantov ob nezakonitih prehodih meje. Na to je na družbenem omrežju namreč minuli teden namignil profesor na ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc . Kot je razumeti iz Zagorčevega zapisa, naj bi Svetlič dejal, da "mora država, če ne želi ostati postmodernistično mehkužna, za zaščito svoje simbolne vloge gospodarja v skrajnem primeru tudi streljati na migrante ob nezakonitem prečkanju državne meje" .

"Teh besed, niti podobnih besed, nisem nikoli izrekel, ne na tem posvetu ne kjer koli drugje," je danes poudaril Svetlič. Prav tako jih ni zapisal v kateri od svojih objav, je dodal. Po njegovih besedah je bilo nasprotno, saj je na posvetu dejal: "Vsaka država, tudi demokratična, tvega, da bo ob nenadni eskalaciji razmer, ko državni organi niso več kos situaciji, uporabila silo, vključno z orožjem."

"Govoril sem o katastrofičnih scenarijih, nisem jih legitimiral, še manj pozival k nastopu katastrofičnega stanja," je še pojasnil na predstavitvi. Ob tem je dodal, da je, nasprotno, pozval k naporom, da so tega stanja ne pride. "Trdno sem namreč prepričan, da če bo prišlo do prvega strela na naši meji, bi to pomenilo konec sveta, kot ga poznamo," je še dejal.

Povedal je še, da je veliko ljudi potrdilo, da spornega stavka na posvetu o migracijah ni izrekel. Ob tem pa se Svetlič "ne more znebiti vtisa, da je bila intervencija izvedena z namenom vplivanja na možnost moje izvolitve". V nekaterih poslanskih skupinah so sicer napovedali, da njegove kandidature ne bo podprla, Svetlič pa je napovedal, da bo danes poslancem poslal pismo, ki jim bo morda spremenilo pogled na situacijo.

"Sem nekdo, ki nima nikogar za seboj. Ne stranke, ne ceha, ne katedre in ne računa na Twitterju. Delam, kar se mi zdi prav, in sem pri tem pogosto osamljen," je še dejal. Če bo izvoljen za ustavnega sodnika, pa želi "prispevati k temu, da bo vsak človek, še posebej z dna družbe, lahko verjel, da ima v slovenskem pravu zanesljivega zaveznika".