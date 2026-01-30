Svetnik Občine Radenci na seji fizično napadel podžupana

Svetniki Občine Radenci so imeli včeraj 11. redno sejo občinskega sveta. "Na tej seji se je zgodilo nekaj, česar v demokratičnem in civiliziranem okolju ne bi smelo biti – a se je, žal, že več sej zapored nakazovalo," je zapisal župan Roman Leljak, ki je posnetek incidenta delil na družbenem omrežju Facebook.

Po njegovih navedbah je svetnik Milko Zamuda prestopil mejo, ko je od zadaj stopil k podžupanu Miranu Jelenu in ga udaril, kar je razvidno tudi iz objavljenega posnetka. Zapisal je, da so že na eni od preteklih sej morali zagotoviti prisotnost varnostnikov, na 10. redni seji pa je morala zaradi groženj istega svetnika posredovati Policija.

"Gre za dejanje, ki je nedopustno, nevarno in zavržno," je glede včerajšnjega incidenta še dodal Leljak. Pričakuje, da bo svetnik Zamuda nemudoma odstopil oziroma da se do konca mandata ne bo več pojavil na sejah občinskega sveta.

"Ne počutimo se več varne, zato se je koalicija desetih od 16 svetnikov sinoči dogovorila, da tudi če ne odstopi, bodo svetniki koalicije, če se bo pojavil na seji, zapustili sejo in se ne bo mogla opraviti. Kot župan ocenjujem, da to ni nič kaj kritičnega do občine, mi imamo proračun sprejet, zadeve se lahko nadaljujejo do konca leta," je dodal Leljak.

Na vprašanje, kaj konkretno je po njegovem privedlo do incidenta, pa je odgovoril, da Zamuda in še dva svetnika že leto dni "ustvarjajo takšne dogodke na seji" ter stalno vlagajo prijave na Policijo in inšpektorje, "da bi prepričali ljudi, da je župan Roman Leljak konfliktna oseba in da si Občina Radenci zasluži veliko bolj umirjenega župana in tako dalje".

Po njegovih besedah je podžupan Jelen ponoči poiskal zdravniško pomoč. Kazensko ovadbo je podal takoj, občina pa še pridobiva pravna mnenja in načrtuje vložitev ovadbe najkasneje v ponedeljek, je še pojasnil Leljak.