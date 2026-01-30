Svetnik Občine Radenci na seji fizično napadel podžupana

Svetniki Občine Radenci so imeli včeraj 11. redno sejo občinskega sveta. "Na tej seji se je zgodilo nekaj, česar v demokratičnem in civiliziranem okolju ne bi smelo biti – a se je, žal, že več sej zapored nakazovalo," je zapisal župan Roman Leljak, ki je posnetek incidenta delil na družbenem omrežju Facebook.
Po njegovih navedbah je svetnik Milko Zamuda prestopil mejo, ko je od zadaj stopil k podžupanu Miranu Jelenu in ga udaril, kar je razvidno tudi iz objavljenega posnetka. Zapisal je, da so že na eni od preteklih sej morali zagotoviti prisotnost varnostnikov, na 10. redni seji pa je morala zaradi groženj istega svetnika posredovati Policija.
"Gre za dejanje, ki je nedopustno, nevarno in zavržno," je glede včerajšnjega incidenta še dodal Leljak. Pričakuje, da bo svetnik Zamuda nemudoma odstopil oziroma da se do konca mandata ne bo več pojavil na sejah občinskega sveta.
"Ne počutimo se več varne, zato se je koalicija desetih od 16 svetnikov sinoči dogovorila, da tudi če ne odstopi, bodo svetniki koalicije, če se bo pojavil na seji, zapustili sejo in se ne bo mogla opraviti. Kot župan ocenjujem, da to ni nič kaj kritičnega do občine, mi imamo proračun sprejet, zadeve se lahko nadaljujejo do konca leta," je dodal Leljak.
Na vprašanje, kaj konkretno je po njegovem privedlo do incidenta, pa je odgovoril, da Zamuda in še dva svetnika že leto dni "ustvarjajo takšne dogodke na seji" ter stalno vlagajo prijave na Policijo in inšpektorje, "da bi prepričali ljudi, da je župan Roman Leljak konfliktna oseba in da si Občina Radenci zasluži veliko bolj umirjenega župana in tako dalje".
Po njegovih besedah je podžupan Jelen ponoči poiskal zdravniško pomoč. Kazensko ovadbo je podal takoj, občina pa še pridobiva pravna mnenja in načrtuje vložitev ovadbe najkasneje v ponedeljek, je še pojasnil Leljak.
V Neodvisni listi obžalujejo neprimeren odziv svetnika
Na dogodek so se odzvali tudi v Neodvisni listi, katere član je Zamuda. Da seje Občinskega sveta Občine Radenci pod vodstvom župana Leljaka že dalj časa potekajo v napetem vzdušju, so zatrdili v objavi na Facebooku.
"Opozicijski svetniki smo pri razpravah pogosto soočeni s provokacijami, žaljivimi pripombami in nenehnimi prekinitvami, zlasti kadar opozarjamo na napake ali izpostavljamo neizpolnjene obljube. Ob tem opažamo neenaka merila – koalicijskim svetnikom so določena ravnanja dopuščena, opozicijskim pa ne," pravijo.
Priznavajo sicer, da je na seji "prišlo do nesprejemljivega incidenta med svetnikom opozicije in svetnikom koalicije". "Podžupan Jelen je z žaljivimi besedami izzval opozicijskega svetnika, ta pa je v neprimernem trenutku in na neustrezen način odreagiral z rahlim dotikom po obrazu. Incident se je takoj končal, seja pa se je nadaljevala in bila zaključena brez nadaljnjih izpadov," poudarjajo.
Kot še dodajajo, takšnega ravnanja ne odobravajo in ga obžalujejo. "Prepričani smo, da fizični odzivi ne sodijo v razprave v demokratičnih institucijah. Hkrati pa menimo, da dogodka ni mogoče obravnavati izključno ločeno od širšega konteksta vodenja sej."
Da je podžupan utrpel hude posledice, kot naj bi trdili nekateri, zanikajo. "Po navedbah prič je dejstvo, da svetnik ni imel vidnih poškodb in je bil prisoten do konca seje."
Ob županovem pozivu k odstopu Zamude pa opozarjajo na "očitno nedoslednost". "Župan je nedavno prepovedal javno objavo sej občinskega sveta z utemeljitvijo varstva osebnih podatkov, med drugim tudi 10. izredne seje, na kateri je potekala burna razprava o neizpolnjenih obljubah glede izplačila sredstev iz prodaje OŠO. Prav na tej seji je bil opozicijski svetnik večkrat prekinjen, deležen groženj s klicem policije in mu ni bilo omogočeno, da razpravo zaključi, kljub temu da je razpolagal z dokazili iz preteklih sej. Policija je bila kljub temu poklicana, a razlogov za ukrepanje ni bilo," so zapisali v Neodvisni listi.
Ob tem še pravijo, da velik del odgovornosti nosi župan "s svojim neprimernim, pristranskim in konfliktno usmerjenim vodenjem sej", sami pa da si želijo umirjenih, ter spoštljivo in zakonito vodenih.
Na koncu so zapisu priložili še izjavo občano, ki je bil prisoten na seji. "Skupaj s še enim občanom sem sedel v neposredni bližini dogodka (približno tri metre stran) s pogledom usmerjenim proti podžupanu Miranu Jelenu. Videl sem, da sta se svetnika glasno pogovarjala, natančne vsebine pogovora pa zaradi hrupa nisem mogel razbrati. Podžupan Miran Jelen je z eno izmed izjav tako razburil svetnika Milka Zamuda, da se mu je ta približal in ga z roko 'frcnil' po obrazu. Dejanja ne smatram kot udarec, še manj kot dejanje, ki bi lahko povzročilo kakršnekoli poškodbe. Svetnik Jelen je ostal prisoten do konca seje, na njegovem obrazu pa ni bilo opaziti nobenih znakov poškodb ali rdečice," je zapisano v izjavi.
