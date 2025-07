Izglasovan veto na medicinsko konopljo in prostovoljno končanje življenja

DS je sprejel tudi veto na zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene. Za veto je glasovalo 18 svetnikov, proti pa devet.

Predlog veta na zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, ki ga je predlagala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Markom Staroveškim, je dopoldne najprej podprla komisija DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Veto pa je nato podprla tudi večina na seji DS. Ocenjujejo, da zakon ne odraža dejanske volje ljudi, izražene na lanskem posvetovalnem referendumu o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene, ko je to možnost podprlo 66,71 odstotka volilnih udeležencev. Menijo namreč, da ključno vprašanje - ureditev konoplje kot rastline v širšem pomenu in za dobro ljudi, tudi po sprejetju zakona ostaja odprto. Zakonu med drugim očitajo, da je nastal brez sodelovanja ključnih organizacij in posameznikov, ki se s konopljo ukvarjajo na znanstveni, medicinski in praktični ravni.