Svetniki potrdili kandidaturo za EPK, ne pa tudi kulturne strategije

Ponedeljkovo izredno sejo so sklicali zaradi lovljenja rokov za oddajo kandidature Pirana za evropsko prestolnico kulture 2025 po seji občinskega sveta prejšnji četrtek. Svetniki so tedaj večinsko glasovali za umik točke o kulturni strategiji, župan Đenio Zadković pa je posledično umaknil točko o potrditvi same kandidature.

Že pred današnjo sejo so svetniki Gibanja za občino Piran, SD, Levice in samostojni svetnik Savo Radić v skupni izjavi opozorili na domnevne pritiske na posamezne svetnike, ki so si drznili podvomiti o povezanosti kulturne strategije in kandidature za EPK. Prav tako so izpostavili, da vodilni projekta EPK v enem letu niso odgovorili na njihova vprašanja niti niso sklicali sestankov s svetniki ter nenazadnje da kulturna strategija predstavlja tudi finančni zalogaj, ki zlasti v sedanjih razmerah terja bolj obširno in resno razpravo.

Kandidaturo za EPK in kulturno strategijo so sicer že sprejeli v Izoli in Ankaranu, včeraj pa je bila še na dnevnem redu seje koprskega občinskega sveta.

Na to, da je bila strategija pripravljena mimo vseh relevantnih deležnikov, so sicer v javnem pismu piranskim in koprskim občinskim svetnikom opozorili direktorji vidnejših obalnih kulturnih ustanov. Kot so zapisali, mora javnost vedeti, da bodo okoli 25 milijonov evrov ali več, potrebnih za izvedbo EPK, prispevale štiri obalne občine iz lastnih proračunov za kulturo, največji delež Občina Piran, delno država (okoli 10 milijonov evrov) in le 7 odstotkov EU (1,50 milijonov evrov). Skrbi jih predvsem improvizacija pri pripravi nekaterih dokumentov, ki spremljajo prijavo. "Sporen in nepotreben je zlasti dokument Kultura PIKA, ki ga v občinah predstavljajo kot dolgoročno kulturno strategijo za vse štiri obalne občine. Videti je, da je glavni cilj tega, slabo in površno pripravljenega dokumenta, predvsem vzpostavitev "skupnega kulturnega telesa", ki bi razpolagal in odločal o financiranju kulturne produkcije in post produkcije na obali. Iz dokumenta izhaja tako nevarnost birokratizacije kot zapostavljanje že delujočih kulturnih ustanov, zavodov, festivalov, društev, ki bi bili vse bolj odvisni od ožje skupine odločevalcev," so zapisali.

Je pa po njenih besedah strategija zahteva pri podaji kandidature za EPK. Kot je priznala, je strategija morala nastati v kratkem času in je zato invalidna v delu parcipativnosti. Element javne razprave je tako bil"izrazito podhranjen", kar je pripisala dejstvu, da se je zaradi lovljenja rokov mudilo in bo še dovolj časa za pripravo podrobnejše javne razprave in dopolnitev same strategije.Popravke, spremembe, dodelave bomo dali ponovno v javno razpravo, in v doglednem času bi prišli do bolj realne verzije, ne samo za potrebe EPK, je pojasnila.

Še pred glasovanjem je Švagljeva pojasnila, da bo kandidatura za EPK sicer vložena in da je to formalno mogoče tudi brez sprejema kulturne strategije, vendar so možnosti za uspeh kandidature s tem bistveno manjše.

Piranski občinski svet je nato soglasno potrdil kandidaturo Pirana za evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025, ni pa sprejel sklepa o istrski kulturni strategiji Kultura PIKA, saj je zanj glasovalo 12 svetnikov, 12 pa jih je bilo proti.