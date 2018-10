Svetov dosje: Študentski domovi

Mnogi novopečeni študenti so se v teh dneh prvič poslovili od hotela mama in zaživeli samostojno. V rubriki Dosje so zato ob začetku študijskega leta preverili, kakšni so slovenski študentski domovi, kje so najdražji, kje najstarejši ... Vprašali so se tudi, zakaj so nove generacije vedno bolj pasivne in zakaj vse več zadev namesto njih urejajo starši.