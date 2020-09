Svetovalec, ki je grozil drugim, z novimi pooblastili in pod taktirko župana

Konec novembra 2019 smo pridobili posnetke pogovora Roberta Šuca in Gorana Malenića , v katerem mu je prvi za odstop z mesta koprskega javnega stanovanjskega sklada ponujal opustitev "že pripravljenih kazenskih ovadb". Zadeva je bila takrat odmevna, sploh ker je to bilo prvič, da jim je uspelo posneti županovega svetovalca Šuca pri izvrševanju županovih želja. Aleš Bržan , župan Mestne občine Koper, je takrat javnosti povedal, da je župan sprejel odstop svetovalca Šuca, zgodba je bila zaključena samo na prvi pogled, izkazalo se je, da je šlo za marketinški manever.

Robert Šuc se je nato premaknil na Marjetico Koper, kjer je pravzaprav sodeloval že vse od odslovitve kot svetovalec župana, glavna naloga pa, vsaj uradno, vrtnarija. Kljub temu da so ga dobili na posnetku, da ponuja stvari, ki jih nikoli ne bi smel ponujati in imajo tudi elemente kaznivega dejanja, se zanj na Obali ni spremenilo veliko. Še vedno je izvrševal želje župana in MOK, pogodba je bila tudi zagotovljena. Na Marjetici Koper z njim niso bili zadovoljni, saj je bil, kot so nam sporočili nekateri zaposleni, preveč agresiven, "takšen, kot je na posnetku".

Takšno nenavadno dejanje, kjer je, pazite, svetovalec za vrtnarske zadeve nadzoroval vse, kar ima Marjetica čez v Kopru, od gradbenih posegov, parkirnin in kjer koli je bila volja MOK, da se izvrši hitro. Večkrat v zadnjem letu smo na Občino Koper in na Marjetico Koper naslovili vprašanja glede vloge Roberta Šuca in kako je pravno urejeno sodelovanje – odgovori so vedno bili zavajajoči ali pa na njih niso odgovorili. Takrat še ni bila oddana prijava glede kršenja Zakona o medijih.

V juliju 2020 nam je uspelo pridobiti nov posnetek pogovora (tega hranimo v uredništvu), ki je odgovarjanje predstavnika za stike z javnostmi na Marjetici Dimitrija Šamšalapostavil v kontekst. 27. julija sta tako MOK kot Šamšal dobila vprašanja glede morebitne stavke na Marjetici, sprva sta tako MOK kot Marjetica ignorirala vprašanja glede Roberta Šuca, na MOK so po dodatnem vprašanju le odgovorili, da se moramo za pojasnila obrniti na Marjetico. A se je nato začelo zapletati, saj so nam na Marjetici sporočili, da je čas dopustov in bodo na vprašanje "Kakšen je status zaposlitve Roberta Šuca oziroma sodelovanja z vašim podjetjem?" odgovorili kasneje. Dodali so le: Robert Šuc ni bil nikoli zaposlen.