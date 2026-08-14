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Slovenija

Svetovna prvakinja: Bolje je doživeti te trenutke, kakor gledati družbena omrežja

14. 08. 2026 06.00 pred 5 urami 3 min branja 9

Avtor:
Zala Bedenik Svet na Kanalu A
Živa Remic

V zadnjem mesecu se uspehi mladih slovenskih športnikov kar vrstijo. Najuspešnejšo zgodbo leta v individualnih športih je v nedeljo spisala 16-letna tekačica Živa Remic. Potem ko je julija pritekla na mladinski prestol Evrope, je pokorila še vso svetovno konkurenco in osvojila zlato odličje v finalu teka na 800 metrov. Tako je postala prva Slovenka z naslovom svetovne prvakinje v teku do 20 let. Seveda uspeh ni prišel čez noč. Od četrtega razreda, ko je v domačem Grosupljem začela trenirati atletiko, je postavila že 11 državnih rekordov v mlajših starostnih kategorijah. A tekačica je skromna in predana športu.

Živa Remic in njen trener Gregor Grad, s katerim sodeluje praktično od začetka svoje tekaške poti, pravita, da zmagoslavnega trenutka, ko je v napetem taktičnem boju s časom 2:03,03 samo za pet stotink premagala drugouvrščeno Grkinjo, nista prav veliko podoživljala, raje sta ga živela – v trenutku, ko se je zgodil. "V bistvu smo se kar malo umaknili od družbenih omrežij in vseh medijev. Tega je preveč in ti glavo čisto napolni. Živi sem že prej rekel, da se naj umakne s spleta," je v Pogledu na svet v oddaji Svet na Kanalu A povedal trener Grad. Strinjala se je tudi njegova mlada varovanka: "Bolje je doživeti te trenutke, ki so 'zares', kakor gledati družbena omrežja." 

Grad meni, da tudi dogodki, ki sledijo po zmagi, niso tako glamurozni: "Kar ljudje ne vedo, je, da ko zmagaš, se zgodi ena in ista stvar. Pride protidopinška agencija in takoj dobiš agenta, ki stoji zraven tebe in v bistvu ti uniči ves trenutek. Čaka te milijon obveznosti. Atlet mora iti lulat in na odvzem krvi. Lahko tudi čakaš po dve do tri ure. Po ceremoniji odpeljejo atleta na drugo lokacijo in se niti ne moreš poveselit."

'Takoj sem vedela, da mi je uspelo zmagati'

Kljub dramatičnemu razpletu Remic priznava, da je takoj vedela, da je zmagala: "Ko tečem, nimam občutka kje so tekmice in se odzivam na vsak njihov korak. Ker je bil finale, sem vedela, da bom dala vse od sebe in je vse šlo na moč. Takoj sem vedela, da mi je uspelo zmagati." 

16-letnica si je na tekmovanju v starostni kategoriji do 20 let pokorila starejše tekmovalke, ki so bile po besedah njenega trenerja v prednosti: "Zdi se mi pretirano, da imajo tako mladi atleti tri teke na 800 metrov v štirih dneh, saj je to izčrpavajoča disciplina. Regeneracije praktično ni. Ostale tekmovalke izvirajo iz kategorije teka na 1500 metrov, kar pomeni, da so malo bolje vzdržljivostno pripravljene. Če bi Živa naredila en dober tek, bi lahko imela težave pri ostalih dveh, zato smo se odločili za najmanjšo izgubo energije do finala." V zadnjih metrih pa sta izkoristila njeno največjo vrlino – šprint v zadnjih 100 metrih, v katerem je daleč najhitrejša.

Za takšen rezultat je poleg fizične pomembna tudi psihična pripravljenost. Za slednjo tekačica uporablja posebno taktiko: "Na začetku si v glavi govorim, da sem lahkotna, da uživam, zadnjih sto metrov pa 'delaj korak, grizi'. Torej same pozitivne stvari, to je ključno."

Sanjski tandem

Tekmovalka in njen trener sodelujeta zelo kompatibilno, zaupata drug drugemu in se dopolnjujeta: "Dokler imam vpliv, sem miren, takrat Živa potrebuje podporo. Ko Živa pride na tekmo, ima fokus, ki je neverjeten. Ko pride na prizorišče takoj preklopi in postane druga oseba. Takrat jaz postanem živčen," opisuje Grad. 

Mlada rekorderka je ena izmed štirih Slovenk, ki so že presegle mejo pod dve minuti na 800 metrov (poleg nje so to le še Jolanda Čeplak, Brigita Langerholc Žager in Anita Horvat). Trener treninge prilagaja njeni starosti, pogosto pa jo je treba tudi ustaviti, saj je izjemno zagnana, a kot sama pravi, vedno bolj posluša svoje telo: "Ko je bila mlajša, je bilo več težav. Zdaj je te stvari ponotranjila, tako da s tem nima več težav," jo hvali njen trener.

Kdo je Živa Remic v prostem času?

Sogovornica je tudi dijakinja Gimnazije Bežigrad. Kaj pa počne v času ko ni v šoli in ni na atletskem stadionu? "Prostega časa moram reči, da ni kaj veliko. Ko ga imam, grem rada ven s prijateljicami, si vzamem kaj časa zase in grem s kužkom na sprehod." Atletinja bo prihodnjo nedeljo dopolnila 17 let, njen trener pa šaljivo pravi, da ji na ta dan zagotovo ne bo dovolil trenirati.

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gullit
14. 08. 2026 10.34
Vse dobro vam želim. Res je talent, tak se rodi na nekaj 10 let. Je že tekla pod 2 minuti že pri 16 letih, kar je vrhunski Ceplakovi, Langerholcevi uspelo v najboljših letih. Kapo dol. Veliko zdravja vam želim, za ostalo se ni bati. Srečno
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+1
1 0
DOVOLJ
14. 08. 2026 10.10
Vse pohvale mlada dama! Le glej da zdaj ne osramotila družine in slovenije iz tem da na dom pripelješ kakšnega ićkota ali kaksnega od teh ta novih kirurgov. Mas precej nasih fejst fantov NA voljo👍😉
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+1
2 1
brusilec
14. 08. 2026 11.54
bravo.. tebi je ravnokar uspelo.. pripeljat neko desno politiko v šport.. dej raj zase poskrb, ona se naj panukvarja s športom.
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0 0
galeon
14. 08. 2026 09.40
In kje je zdaj tisti pametni vodja strateškega sveta, ki je govoril, da bo z davčno politiko zadržal vrhunske športnike doma, ostale pa pripeljal domov? Lapanje v prazno.
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+2
3 1
jafalical
14. 08. 2026 08.44
Punca proi teh letih tako "zrela",ve kaj hoce doseci in taka sportnica.Cestitamo.Vse se zacne z vzgojo, kot doma, kot v klubu....
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+3
3 0
Golobji ples
14. 08. 2026 08.35
A bejž no
Odgovori
-2
0 2
Resnico ti povem
14. 08. 2026 08.03
🇸🇮🥇 ZEMLJEPISNO MAJHNA SLOVENIJA, VELIKA ŽIVA REMIC – SVETOVNA PRVAKINJA! 🥇🇸🇮 Danes imamo Slovenci še en čudovit razlog za ponos. ❤️ Živa Remic je v Eugenu postala svetovna mladinska prvakinja! 🌍🏆 Za takšnim naslovom niso samo talent in sekunde na semaforju. Za njim so leta treningov, odrekanja, discipline, vztrajnosti, težkih dni in trenutkov, ko mora športnik verjeti vase tudi takrat, ko je najtežje. In potem pride trenutek, ko se vse to poplača. 🥇 SVETOVNA PRVAKINJA. IZ SLOVENIJE. 🇸🇮 Živa, iskrene čestitke! 👏 Pokazala si, kaj lahko doseže mlad človek s talentom, trdim delom, pogumom in veliko željo. Ob takšnih trenutkih se zavemo, kako neverjetno uspešna športna država je Slovenija. Imamo komaj dobra dva milijona prebivalcev, pa naši športniki vedno znova stopajo na evropske, svetovne in olimpijske odre ter tekmujejo z največjimi narodi sveta. Od naših gora, cest, dvoran, stadionov in atletskih stez prihajajo športniki, zaradi katerih se slovenska zastava vedno znova dviga visoko. 🇸🇮❤️ In zdaj je svoje ime mednje zapisala tudi Živa Remic. Naj ta zlata medalja ne pomeni samo konca enega velikega tekmovanja, ampak začetek velike športne zgodbe. Živa, uživaj v tem trenutku. Zaslužila si si ga. 🥇 Bravo, Živa! 👏 Bravo vsem, ki stojijo ob tebi! ❤️ In bravo, Slovenija! 🇸🇮 Ko stopimo skupaj, ko verjamemo v svoje mlade in jim omogočimo razviti njihov talent, lahko tudi majhna država doseže velike stvari. 🌍🇸🇮 Ponosni nate, Živa! ❤️🥇🇸🇮 #ŽivaRemic #SvetovnaPrvakinja #Slovenija #SlovenskiŠport #Atletika #Ponos #Mladi #SLO #BravoŽiva 🇸🇮🥇
Odgovori
+5
6 1
rok1211
14. 08. 2026 08.03
carica!
Odgovori
+4
4 0
DOVOLJ
14. 08. 2026 10.11
*carka
Odgovori
0 0
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