Imena, ki so zaznamovala leto 2018: Gorazd Lemajič

Začenjamo s Svetovim adventnim koledarjem, kjer se za polji skrivajo imena, ki so zaznamovala leto 2018. Med njimi sta Aljažev stolp in skupina ljudi, ki ga je obnavljala. Naš narodni simbol je prvič v 123 letih zapustil vrh Triglava. V dolino so ga odpeljali na prenovo. Eno glavnih vlog je odigral restavrator Gorazd Lemajič iz Narodnega muzeja Slovenije.