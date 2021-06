Vprašani v Sloveniji pogosteje plačali podkupnino za javne storitve

83,9 odstotkov vprašanih v raziskavi je ocenilo, da je korupcija v vladi velik ali zelo velik problem, še posebej pa je opazen porast tistih, ki menijo, da so predsednik vlade ali ljudje v njegovem kabinetu vpleteni v korupcijo (38,6 odstotkov v 2020, 17 odstotkov v 2016), izpostavljajo v TI Slovenija.

Transparency International je objavil rezultate javnomnenjske raziskave Svetovni barometer korupcije (GCB) 2020 za Evropsko unijo (EU)." Več kot polovica vprašanih meni, da se je korupcija v Sloveniji v zadnjem letu povečala, kar je za Ciprom drugi najvišji delež v EU. Prav tako je skoraj dve tretjini vprašanih iz Slovenije ocenilo, da se državljani ob prijavi korupcije bojijo povračilnih ukrepov, kar je tretji najvišji delež v EU. To je zaskrbljujoče," ocenjuje dr. Alma Sedlar , predsednica TI Slovenia.

V Sloveniji je za dostop do javnih storitev plačalo podkupnino 4,1 odstotka vprašanih, povprečje v EU je sedem odstotkov.

Prvič od začetka merjenja se je raziskava Svetovni barometer korupcije osredotočila na več oblik osebnih izkušenj s korupcijo. Ob vprašanjih o izkušnjah s podkupovanjem so sodelujoči odgovarjali tudi na vprašanja o uporabi osebnih zvez za dostop do javnih storitev in izsiljevanju za spolne usluge.

Raziskava je pokazala, da se je 33 odstotkov vprašanih v EU v zadnjem letu poslužilo uporabe osebnih zvez, na Češkem celo 57 odstotkov. V Sloveniji je za dostop do javnih storitev plačalo podkupnino 4,1 odstotka vprašanih, povprečje v EU je sedem odstotkov.

TI Slovenia pozdravlja bistveno povečanje deleža vprašanih, ki menijo, da državljani lahko prispevajo k boju proti korupciji (66,1 odstotkov v 2020, 28 odstotkov v 2016).

Porast vprašanih, ki so plačali podkupnino

"Čeprav je Slovenija država, kjer je podkupovanje redko, ne moremo optimistično gledati na porast števila tistih vprašanih, ki so v zadnjem letu plačali podkupnino, še posebej je opazna podvojitev izkušenj s podkupovanjem v zdravstvu. Več kot 18 odstotkov vprašanih je uporabilo zveze za dostop do javnih storitev, kar je potrebno nasloviti, čeprav gre za drugi najnižji odstotek v EU," je povedala Sedlarjeva.

4,6 odstotka vprašanih iz Slovenije je navedlo, da imajo izkušnjo s podkupovanjem v zdravstvu, v letu 2016 je bilo takih le 2 odstotka. Dobrih šest odstotkov vprašanih v Sloveniji je navedlo, da se je od njih ali od znancev v zadnjih petih letih zahtevalo spolne usluge za dostop do nekaterih javnih storitev, kar je tik pod povprečjem EU (7 odstotkov).