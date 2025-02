Z manj tobaka in manj onesnaženim zrakom lahko rešimo življenja

V Sloveniji se tako kot drugod po svetu soočamo z velikim javnozdravstvenim bremenom raka, a uspešno krepimo presejalne programe za raka, dostop do najnovejših načinov zdravljenja in celostno obravnavo bolnikov z rakom, so v skupni izjavi za javnost zapisali pri Državnem programu obvladovanja raka in Onkološkem inštitutu Ljubljana.

V zadnjih letih je Slovenija po njihovih navedbah dosegla velik napredek na področju raka, kar potrjuje tudi poročilo Evropske komisije in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) o (ne)enakosti obravnave raka. Hkrati poročilo izpostavlja priložnost za nadaljnje izboljšave z močnejšim poudarkom na primarni preventivi. Po ocenah bi lahko med letoma 2023 in 2050 s tem v Sloveniji preprečili več tisoč primerov raka.

Z izpolnitvijo ciljev za zmanjšanje uporabe tobaka bi lahko preprečili 6714 primerov raka, 2403 primere bi lahko preprečili z zmanjšanjem onesnaženosti zraka, 1059 primerov z uresničitvijo ciljev za zmanjšanje debelosti, 529 primerov raka pa bi lahko preprečili z zmanjšanjem škodljivega pitja alkohola.